«Дочка» «Ростеха» и фонд Рубена Варданяна вложились в технологию распознавания лиц
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
У российского разработчика технологии распознавания лиц NtechLab появились, по данным кипрского реестра, новые совладельцы. Один – «дочка» «Ростеха», «РТ – развитие бизнеса», говорит представитель «Ростеха»: она приобрела 12,5% NtechLab через свою «дочку» Yota Holding Ltd. Та же компания значится акционером и в кипрском реестре. Совет директоров NtechLab возглавит директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко, подтверждают представители «Ростеха» и NtechLab.
Другой акционер, с 25%, – New Dimension Fund Variable Capital Investment, им управляет компания VB Partners, сообщает гендиректор компании Михаил Бройтман и показывают данные реестра. VB Partners управляет активами Рубена Варданяна и его партнеров, среди которых и сам Бройтман, говорится на сайте компании. У фонда разные инвестиции, в том числе и в технологические компании, объясняет Бройтман, пайщики тоже разные, но они не раскрываются.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}