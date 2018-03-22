Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4531 от 22.03.2018 под заголовком: «Ростех» узнал Рубена Варданяна

«Дочка» «Ростеха» и фонд Рубена Варданяна вложились в технологию распознавания лиц

NtechLab хочет развиваться сразу в коммерческом и государственном секторах
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У российского разработчика технологии распознавания лиц NtechLab появились, по данным кипрского реестра, новые совладельцы. Один – «дочка» «Ростеха», «РТ – развитие бизнеса», говорит представитель «Ростеха»: она приобрела 12,5% NtechLab через свою «дочку» Yota Holding Ltd. Та же компания значится акционером и в кипрском реестре. Совет директоров NtechLab возглавит директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко, подтверждают представители «Ростеха» и NtechLab.

Другой акционер, с 25%, – New Dimension Fund Variable Capital Investment, им управляет компания VB Partners, сообщает гендиректор компании Михаил Бройтман и показывают данные реестра. VB Partners управляет активами Рубена Варданяна и его партнеров, среди которых и сам Бройтман, говорится на сайте компании. У фонда разные инвестиции, в том числе и в технологические компании, объясняет Бройтман, пайщики тоже разные, но они не раскрываются.

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