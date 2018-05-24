Владельцы вертолетов могут сдать их в trade-in

Вертолет «Ансат» Максим Стулов / Ведомости

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, на 100% принадлежит Минтрансу) объявила о запуске с 24 мая программы вертолетного trade-in. Ее на форуме HeliRussia-2018 представил заместитель гендиректора компании Антон Королев.

Цель программы – импортозамещение иностранного вертолетного парка у российских эксплуатантов, следует из презентации. При заказе у ГТЛК в лизинг нового российского вертолета (в программе участвуют Ми-8АМТ/МТВ-1 и «Ансат» производства «Вертолетов России», а также однодвигательный Bell-407 GXP, собираемый на Уральском заводе гражданской авиации) эксплуатант может сдать ГТЛК свой иностранный вертолет по остаточной стоимости. Она будет зачтена в счет первого взноса или аванса. Российскую технику ГТЛК предполагает поставлять в лизинг на 10 лет.

Сдавать можно любые иностранные вертолеты, говорится в презентации. Полученные машины ГТЛК планирует поставлять в лизинг исключительно за рубеж, прежде всего в Европу, через свою ирландскую «дочку» GTLK Europe. Таким образом они будут выводиться с российского рынка, емкость которого ограничена, пояснил Королев.

В российском реестре на конец 2017 г. зарегистрировано примерно 2370 гражданских вертолетов, в том числе около 650 - иностранного производства, рассказал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Среди «иномарок» преобладают 4-6-местные вертолеты Robinson-44/66 (их в реестре 451). Это самые доступные и массовые вертолеты. R-44 в базовой комплектации стоит в пределах $400 000, R-66 – около $1 млн, продолжает Пантелеев. «Вертолеты России» в октябре оценивали российский парк гражданских вертолетов в 2682 шт. Часть эксплуатируемых российскими авиакомпаниями вертолетов зарегистрирована в иностранных реестрах.

Рыночная цена нового «Ансата» – от 300 млн руб., Ми-8 – около 600 млн руб., Bell-407 GXP российской сборки стоит в районе 200-250 млн руб., рассказывали человек, близкий к Минпромторгу, и менеджер российской лизинговой компании. Правда, «Ансаты» и Ми-8 ГТЛК закупает у «Вертолетов России» значительно дешевле, практически по себестоимости, говорил собеседник, близкий к министерству.

По первичной грубой оценке потенциально по схеме trade-in могут быть сданы около 200 иностранных вертолетов, на их выкуп ГТЛК могут понадобиться 5-6 млрд руб., говорится в презентации. «Обновление вертолетного парка - актуальная задача, ведь в 2017 г. из 1726 российских вертолетов в реестре летали только 917, из 650 иностранных - всего около 120, в том числе из 451 Robinson летали 62», - говорит Пантелеев, ссылаясь на данные Росавиации и ГосНИИ гражданской авиации. Одно из главных препятствий к обновлению парка - отсутствие средств на начальный взнос за лизинг нового вертолета, добавляет эксперт.

Успешность программы будет зависеть от того, как будут оцениваться сдаваемые по trade-in вертолеты, насколько оценки совпадут с ожиданиям владельцев, продолжает Пантелеев. С другой стороны, маленьким авиакомпаниям и тем более частным лицам самим сложно найти покупателей на подержанную технику, особенно если вертолет не в летной годности - таким может быть выгодно сотрудничество с ГТЛК даже при низкой оценке, рассуждает он.

ГТЛК уже рассматривает несколько предложений по trade-in вертолетов. Robinson не в летной годности может быть оценен всего в $80 000, а еще $380 000 придется вложить ГТЛК в его восстановление, рассказал на презентации Королев. Плюс программы в том, что ГТЛК поставляет вертолеты в рублевый лизинг, а на российские вертолеты можно получить субсидию из бюджета на лизинговую ставку, говорит Королев.