Total получит 10% в «Арктик СПГ-2» «Новатэка»

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Российский «Новатэк» и французский концерн Total договорились о вхождении Total в проект «Арктик СПГ-2» на Гыданском полуострове. Соглашение было подписано по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время Петербургского экономического форума.

Предправления «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что это обязывающий документ, сделка должна закрыться в I квартале 2019 г. Total получит 10% в проекте с возможностью увеличения доли до 15%. «Мы планируем сохранить за собой в проекте 60%, и если мы примем решение об уменьшении доли – контрольный пакет, понятно, останется за нами, – то Total имеет право увеличить свою долю еще на 5%», – пояснил Михельсон (цитаты по «Интерфаксу»). Весь проект оценен в $25,5 млрд.

У Total уже есть около 19% акций «Новатэка». С учетом этой доли и намерения «Новатэка» сохранять 60% в «Арктик СПГ-2» общая доля Total в проекте будет около 21,5%.

Кроме того, соглашением предусмотрено, что Total будет иметь возможность купить от 10 до 15% прямой доли в будущих проектах «Новатэка» на Гыданском полуострове и полуострове Ямал.

Михельсон подчеркнул, что компания продолжает переговоры о привлечении других партнеров и для них нет ограничений по размеру доли. «Мы ведем переговоры с целым рядом компаний, и это не какие-то пустые разговоры, а реальные обсуждения», – сообщил Михельсон. В частности, продолжаются переговоры с Saudi Aramco. Как писали «Ведомости», доля саудовцев и Total в проекте может быть одинаковой.

«Арктик СПГ-2» – это второй проект «Новатэка» по производству сжиженного природного газа (первый – «Ямал СПГ») мощностью 19,8 млн т в год в трех линиях. Строительство завода могут начать в 2019 г., а производство – в 2022–2023 гг. Ресурсной базой для «Арктик СПГ-2» станет нефтегазоконденсатное месторождение Утреннее (Гыданский полуостров). В бюджет этого проекта «Новатэк» заложил цену нефти в диапазоне $60–70 за баррель, говорил ранее Михельсон.

В проекте «Ямал СПГ» у «Новатэка» сейчас 50,1%, у Total – 20%, у китайских CNPC и SRF – 20 и 9,9% соответственно.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»