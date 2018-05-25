Дерипаска выведет своих представителей из совета директоров UC Rusal
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Семь номинированных En+ Олега Дерипаски членов совета директоров UC Rusal не будут переизбираться в новый состав совета 28 июня на годовом собрании акционеров. Об этом UC Rusal сообщила 24 мая. Речь идет о гендиректоре En+ Владиславе Соловьеве, председателе совета директоров группы ГАЗ Зигфриде Вольфе, Максиме Сокове, Дмитрии Афанасьеве, Гульжан Молдажановой, Ольге Машковской и Екатерине Никитиной.
Кроме того, в отставку ушла гендиректор компании Александра Бурико. На эту должность она была назначена лишь в марте.
С 23 мая исполняющим обязанности гендиректора UC Rusal назначен Евгений Никитин. Он работает в алюминиевой отрасли с 1993 г. Руководил Красноярским и Саяногорским алюминиевыми заводами (произвели в 2017 г. 1,019 млн т и 542 000 т металла соответственно), с 2014 г. возглавлял алюминиевый дивизион UC Rusal. Никитин будет и. о. гендиректора до утверждения новой кандидатуры.
После объявления об отставках UC Rusal подорожала в Гонконге на 5,4% до $3,9 млрд, на Московской фондовой бирже – на 2,1% до 413,7 млрд руб.
«С апреля 2018 г. компания постоянно находится в поиске лучших решений для своих кредиторов, акционеров и партнеров и в постоянной дискуссии с уполномоченными органами минфина США, чтобы найти выход из ситуации с санкциями», – говорится в сообщении компании. 22 мая OFAC выпустило пояснение к санкциям, под которые 6 апреля попали сам Дерипаска и восемь его компаний, в том числе EC Rusal, En+ и группа ГАЗ. Ведомство объявило, что может исключить компанию из санкционного списка при выполнении определенных условий.
Дерипаска также покинет совет директоров UC Rusal. Такое решение принял 18 мая совет директоров En+. Решение было принято в рамках выполнения «плана Баркера» – предложенного в конце апреля независимым председателем совета директоров En+ Грегори Баркером плана спасения компании от американских санкций.
План заключается в том, чтобы выполнить требования минфина США. 23 апреля ведомство выпустило разъяснения. Из них следует, что ограничения могут быть отменены, если Дерипаска утратит контроль над компанией. Баркер предложил Дерипаске снизить долю в En+ с нынешних 66,1% до менее 50%, уйти из совета директоров компании и назначить новых независимых директоров. Дерипаска «принципиально согласился» на такие условия еще в конце апреля.
Правда, есть еще соглашение акционеров UC Rusal – En+, Sual Partners и Glencore. По нему En+ признается контролирующим акционером UC Rusal до тех пор, пока ее доля превышает 40%. Сейчас En+ принадлежит 48,1%. Согласно акционерному соглашению En+ вправе выдвигать половину кандидатов (кроме независимых) в совет директоров, включая его председателя, номинировать гендиректора, предлагать двух независимых директоров.
Сейчас совет директоров состоит из 18 человек: шесть независимых и 12 представителей акционеров, из которых восемь были связаны со структурами Дерипаски.
Будет ли пересматриваться акционерное соглашение, представители UC Rusal, «Реновы», En+ и Glencore не говорят. Источник, близкий к одному из них, сообщил, что миноритарные акционеры не будут инициировать разрыв соглашения. «Это не в их интересах. Возможно, разрыв инициирует сама En+, им нужно вывести компанию из-под санкций», – добавил он.
С очень высокой долей вероятности En+ будет настаивать на отмене акционерного соглашения, согласен бывший соратник Дерипаски. «Это соглашение изначально ограничивало его от полного контроля над активом. Санкции и необходимость снижать долю – очень удобный способ избавиться от соглашения, по которому миноритарные акционеры имеют право вето», – уверен он.
Партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный подчеркивает, что изменение состава совета директоров автоматически санкции не отменяет. «США сами будут решать, достаточная ли это мера для исключения компании из санкционного списка, – указывает юрист. – И это вопрос, во-первых, небыстрый, а во-вторых – политизированный». Однако он уверен, что у UC Rusal сильное лобби в Вашингтоне. Именно этим, по мнению юриста, можно объяснить регулярные послабления и пояснения, выпускаемые минфином США в отношении компании Дерипаски. «Американские инвесторы покупали акции UC Rusal, американские банки кредитовали компанию, американские потребители покупали продукцию компании – это обеспечивает сильное антисанкционное лобби», – говорит Тертычный.