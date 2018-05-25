Дерипаска выведет своих представителей из совета директоров UC Rusal

Статья опубликована в № 4574 от 25.05.2018 под заголовком: Из UC Rusal ушли директора

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План заключается в том, чтобы выполнить требования минфина США Наталья Рыхлик / Ведомости

Семь номинированных En+ Олега Дерипаски членов совета директоров UC Rusal не будут переизбираться в новый состав совета 28 июня на годовом собрании акционеров. Об этом UC Rusal сообщила 24 мая. Речь идет о гендиректоре En+ Владиславе Соловьеве, председателе совета директоров группы ГАЗ Зигфриде Вольфе, Максиме Сокове, Дмитрии Афанасьеве, Гульжан Молдажановой, Ольге Машковской и Екатерине Никитиной.

Кроме того, в отставку ушла гендиректор компании Александра Бурико. На эту должность она была назначена лишь в марте.

С 23 мая исполняющим обязанности гендиректора UC Rusal назначен Евгений Никитин. Он работает в алюминиевой отрасли с 1993 г. Руководил Красноярским и Саяногорским алюминиевыми заводами (произвели в 2017 г. 1,019 млн т и 542 000 т металла соответственно), с 2014 г. возглавлял алюминиевый дивизион UC Rusal. Никитин будет и. о. гендиректора до утверждения новой кандидатуры.