Рынок люксовых товаров в Санкт-Петербурге растет

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«Рынок люкса Санкт-Петербурга, как и России в целом, демонстрирует положительную динамику после кризисного периода 2014–2015 гг., – говорит Ирина Куликова, эксперт по ритейлу и рынку товаров класса люкс Bain & Company. – Это связано в том числе с изменением в туристических потоках (запрет на выезд определенных групп населения из России плюс рост потока туристов из-за рубежа), и в этом отношении Санкт-Петербург только выигрывает у остальных регионов, поскольку ежегодно количество туристов в Северную столицу растет».

В 2017 г. на рынок Петербурга вышло почти вдвое больше модных брендов, чем годом ранее, отмечают аналитики консалтинговой компании Colliers International. Подавляющее большинство из них – марки высокой ценовой категории. Часть марок уже была представлена на рынке, но сейчас расширила присутствие. Например, вместо корнеров появились отдельные бутики Salvatore Ferragamo, Brunello Cucinelli, Herno, St-James, Bulgari. Активнее всего развивается район Старо-Невского проспекта, где к уже существующим бутикам Louis Vuitton, Babochka Gallery, Loro Piana, Valentino и др. добавились Dior (переехавший с Большой Конюшенной), обновленный Ermenegildo Zegna, Wolford, Salvatore Ferragamo и мужской мультибрендовый St-James.

«Мы работаем в Санкт-Петербурге с 1994 г., и в последние годы здесь активно формируется рынок люксовых товаров. Мы с оптимизмом смотрим на развитие бизнеса в городе как в люксовом, так и в других сегментах», – подтверждает представитель компании «Джамилько», дистрибутора Salvatore Ferragamo, Wolford и др.

Почему растет

Основная причина роста российского рынка люксовых товаров – стабилизация экономической ситуации в стране, говорится в отчете Luxury Goods in Russia, сделанном Euromonitor International. При этом рынок Санкт-Петербурга в целом гораздо менее емкий, чем рынок Москвы, и часть продаж обеспечивается приезжающими туристами из Азии, Скандинавии, Прибалтики, Германии и других стран, поясняет Куликова.

О том, что в петербургских магазинах, торгующих люксовыми товарами, ассортимент и сервис корректируются с учетом туристической специфики рынка, «Ведомостям» рассказывали несколько представителей брендов, представленных в Санкт-Петербурге. Активнее других свою туристическую направленность подчеркивает ДЛТ. Доля покупателей-туристов, особенно китайцев, постоянно растет и к 2017 г. составляла около 25%, говорили ранее представители компании Mercury, владельца ДЛТ. В мае представители ДЛТ подтвердили «Ведомостям» приверженность выбранному курсу и политике China-friendly, но не смогли назвать новых цифр.

В «Джамилько» основной аудиторией дорогих магазинов считают петербуржцев: «Работая в пятимиллионном городе, мы в первую очередь ориентируемся на жителей города. Мы всегда рады видеть туристов, но Санкт-Петербург является также одной из крупнейших деловых столиц России, и наша задача – быть привлекательными для деловых людей».

Поводы для оптимизма

Во второй половине 2018 г. ситуация на рынке меняться не должна, считают эксперты. «Перспективы рынка люкса в России действительно позитивные», – уверена Куликова.

По ее словам, есть несколько факторов для роста: «Со стороны спроса – рост числа долларовых миллионеров в Санкт-Петербурге, рост туристических потоков из стран Азии, санкции и запрет на выезд определенных групп чиновников и бизнесменов, переезд структур «Газпрома», ожидаемое дальнейшее сокращение квот на беспошлинный ввоз товаров для интернет-магазинов».

«Со стороны предложения – разморозка программ экспансии люксовых брендов в условиях освобождающихся помещений в результате закрытия части сетей [массовых брендов] (например, на Невском проспекте и прилегающих улицах), усилия местной администрации, направленные на развитие Санкт-Петербурга как модной столицы», – добавляет она.

Одна из важных причин оптимистичных ожиданий связана с предполагаемым ростом туристического потока. В 2017 г. Санкт-Петербург принял 7,5 млн туристов, около половины из которых – иностранцы, в 2018 г. прогнозируется 8 млн, рассказал в интервью «Ведомостям» руководитель комитета по туризму Петербурга Андрей Мушкарев. В ближайшие пять лет ведомство планирует довести количество туристов до 12–14 млн в год.

Влияние tax free

Система tax free – возмещение НДС с покупок, совершенных иностранными туристами, – также входит в число факторов, которые могут повлиять на продажи в лучшую сторону. «В разных странах после введения системы tax free объем покупок, которые осуществляют иностранные граждане, туристы, значительно разнился: во Франции это привело к увеличению покупок на 6%, а в Латвии – более чем на 95%, – заявлял заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. – Мы рассчитываем, что в Российской Федерации всплеск интереса к приобретению товаров иностранными гражданами будет значительным».

Система tax free заработала в тестовом режиме с апреля этого года, и в Санкт-Петербурге пока работает только в ДЛТ, где уже выдано свыше 900 чеков, сообщили «Ведомостям» представители компании. «Мы наблюдаем стабильный и устойчивый рост в течение последних нескольких сезонов и не видим причин для остановки этого роста. С введением [в наших магазинах] tax free со следующего года перспективы для иностранных покупателей станут еще интереснее», – уточняют в «Джамилько».

А вот предстоящий чемпионата мира по футболу сам по себе вряд ли повлияет на рынок люкса. «Период чемпионата мира по футболу совпадает с введением в этом году в России tax free, что может положительно сказаться на росте спроса со стороны туристов. Однако необходимо отметить, что шопинг не является основной причиной приезда этой категории туристов в Россию, более того, на сегодняшний день имидж Санкт-Петербурга и Москвы как потенциальных мест приобретения люксовых товаров далеко отстает от других известных модных столиц (Парижа, Милана, Лондона, Нью-Йорка). Поэтому не стоит ожидать взрывного роста продаж», – резюмирует Куликова.