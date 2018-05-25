«Газпром» и «Лукойл» будут вместе добывать углеводороды на Крайнем Севере

«Лукойл» и «Газпром» планируют на полях ПМЭФа подписать соглашение о создании совместного предприятия Евгений Разумный / Ведомости

«Лукойл» и «Газпром» планируют создать совместное предприятие для разработки Лаявожского и Ванейвисского месторождений в Ненецком автономном округе (НАО). Соответствующее соглашение будет подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.

«Да, планируется в 13.15 подписание по созданию СП, где-то около 300 млрд кубометров запасов углеводородов», - сказал он (цитата по ТАСС). Алекперов уточнил, что речь идет о разработке Лаявожского и Ванейвисского месторождений.

Эти месторождения находятся на севере НАО в нескольких десятках километров от Нарьян-Мара. Кратчайшее расстояние до магистрального газопровода — 454 км, до нефтепровода — 220 км. Запасы Лаявожского месторождения оцениваются в 140 млрд куб. м газа и 10 млн т нефти, Ванейвисского — в 85 млрд куб. м газа и 6,5 млн т нефти.

«Газпром» в июне 2016 г. выиграл лицензии на оба месторождения, предложив за них 23,3 млрд руб. при стартовом платеже 8 млрд. «Лукойл» тоже участвовал в аукционе, но основная борьба развернулась между «Газпромом» и «Роснефтью».

В 2014 г. на ПМЭФе председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и Вагит Алекперов подписали генеральное соглашение о стратегическом партнерстве между компаниями на 2014–2024 гг. Оно также предусматривает сотрудничество в транспортировке нефти и газового конденсата морским транспортом.

«Стороны намерены изучить возможности для совместной реализации проектов по поиску, разведке, добыче, подготовке, транспортировке и переработке углеводородного сырья в пределах Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, российского континентального шельфа, в Каспийском море, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также в других регионах», — говорилось в сообщении «Газпрома».

Предыдущее генеральное соглашение о стратегическом партнерстве между «Газпромом» и «Лукойлом» было подписано в 2005 г. и действовало до 2014 г. Сотрудничество значительно усиливает экономический потенциал обеих компаний, говорил Миллер в 2014 г. Реальные результаты многолетнего сотрудничества «Лукойла» и «Газпрома» свидетельствуют о его эффективности для бизнеса обеих компаний, отмечал Алекперов.

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