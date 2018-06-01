Туристический поток из России в Анталью вырос в полтора раза

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас Турция занимает до 40% продаж на рынке и уже второй год подряд остается бессменным лидером летнего отдыха Сергей Портер / Ведомости

За январь - май 2018 г. в Анталью, по данным местного аэропорта, прилетело более 1 млн россиян. Это почти в полтора раза (на 46%) больше, чем годом ранее. Майский туристический поток из России в Турцию оказался самым большим за последние пять лет. Только за май курорты Антальи посетил 714 701 россиянин, что на 21% больше, чем в мае 2014 г.

Анталья – самый удобный аэропорт для россиян в Турции, объясняли «Ведомостям» туроператоры. Из него туристы разъезжаются во все наиболее популярные курорты Средиземноморского побережья: Кемер, Белек, Сиде, собственно Анталью и Аланью.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас Турция занимает до 40% продаж на рынке и уже второй год подряд остается бессменным лидером летнего отдыха. Рейсы на анталийское побережье вылетают практически из всех регионов, где есть международные аэропорты, отмечает гендиректор «Пегас туристик» Анна Подгорная, а транспортная доступность места отдыха очень важна для туристов.

Турция второй год продолжает привлекать россиян, несмотря на то что цены на туры в 2018 г. выросли на 14%, отмечает гендиректор сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel Дмитрий Малютин. По данным сервиса, средний чек в Турцию на двоих в отель 4-5* на 10 дней по системе «все включено» составил 104 000 руб., путешественники предпочитают переплатить, но быть уверенными, что получат отпуск своей мечты. Почти все отели на анталийском побережье работают по системе «все включено», добавляет Подгорная.

Как только Турция полноценно вернулась, россияне перестали искать для себя варианты на других направлениях и вернулись в удобные и комфортные отели этой страны, рассуждает Малютин. Возможно, что если пустят чартеры в Египет, часть туристов поедут туда и потоки перераспределятся, отмечает он.

По данным Ростуризма, в 2017 г. в Турции отдохнули 4,65 млн россиян. В 2018 г. количество отечественных туристов может превысить и 5 млн человек, считает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.