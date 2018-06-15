Компания Polar Tour приостановила работу

Дмитрий Новожилов / Ведомости

Компания Polar Tour сообщила, что вынуждена приостановить работу и не может исполнить свои обязательства по договорам с турагентами. На своем сайте она предлагает агентам обращаться напрямую к туроператорам, чьи туры продавала. «Просим проинформировать ваших туристов о невозможности вылететь по ранее забронированному туру», — также отмечается в сообщении.

Polar Tour не была туроператором – это агентская сеть, сказала сайту «Интерфакс-туризм» начальник правового управления Ростуризма Изо Арахамия. «Они работали с разными туроператорами, перепродавали туры по не понятной нам схеме. Непонятно, почему они повесили объявление, чтобы агентские сети обращались по заявкам к туроператору», — отметила она.

Polar Tour была создана в 1999 г. До начала 2016 г. компания входила в реестр туроператоров, сообщил сайту «Интерфакс-туризм» директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. Много лет назад Polar Tour работала «в качестве туроператора» и предлагала «неплохой продукт по Турции», сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР). Последние же годы компания играла роль центра бронирования, отмечается в сообщении: Polar Tour сотрудничала с субагентами, бронируя туры у крупных туроператоров для других агентств.

Polar Tour была агентством и играла роль посредника между другими агентствами и туроператорами, рассказала сайту «Интерфакс-туризм» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. «С Polar Tour в основном сотрудничали небольшие агентства, чаще всего состоящие из одного человека, работающего из дома. Они не могли идти к крупным туроператорам, так как не соответствовали их требованиям, а бронировали через посредника», – объяснила Тюрина.

Такие центры бронирования бронируют туры у туроператоров для себя и других агентств и за счет больших продаж получают высокие комиссии, оставляют себе 2-3%, а субагентам отдают по 8-9%, пояснила Тюрина. «При этом в едином реестре туроператоров не состоят и договор страхования ответственности не заключают», – подчеркнула она.

Информации о числе пострадавших от приостановки работы Polar Tour пока нет, но не исключено, что это может быть от нескольких сотен до 2000 туристов, следует из сообщения АТОР. По данным «Вестника АТОР», с туроператорами от имени Polar Tour работало юрлицо «Золотое путешествие». Некоторые компании сообщили, что большая часть заявок «Золотого путешествия» не оплачена. Это значит, что туроператор не сформировал тур, такие ситуации решаются напрямую в агентстве в индивидуальном порядке, пояснила руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

Ассоциация «Турпомощь» заниматься пострадавшими клиентами Polar Tour не имеет права по закону, поскольку в реестре туроператоров компании нет, сообщил Осауленко.

«Пострадают те, кто полностью или частично заплатил за туры Polar, а тот деньги не перевел. Сейчас будет выясняться, у кого из туроператоров есть такие туристы и сколько их. Сейчас это определить невозможно», — сказала Тюрина. По ее словам, вывозить из-за рубежа никого не придется: если бы Polar Tour не перевела полностью деньги за тур туроператору, то тот туриста никуда бы не отправил. Если же Polar Tour перевела туроператорам предоплату за тур, то те готовы получить с туристов доплату и отправить их на отдых, сказала пресс-секретарь РСТ.

В PEGAS Touristik АТОР сообщили, что туристы, купившие тур через Polar Tour и вылетевшие на отдых до 15 июня, могут не беспокоиться об отдыхе – их туры полностью оплачены. По частично оплаченным турам PEGAS Touristik готов рассматривать различные варианты доплаты.