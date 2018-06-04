Турция победила Россию на пляже

Турция вернулась на первое место рейтинга самых популярных направлений организованного отдыха у россиян, сообщила АТОР. Стоило Москве и Анкаре нормализовать отношения, испорченные сбитым Турцией в 2015 г. на границе с Сирией российским Су-24, разрешить продажу туров и возобновить чартерные авиаперевозки, как россияне снова массово полетели на турецкие курорты. За девять месяцев 2017 г., по данным Ростуризма (более свежие данные ведомство не обнародовало), в Турцию выехало 3,9 млн отдыхающих из России – на 716% больше, чем за тот же период годом ранее: эффект низкой базы создал взрывной рост. В 2018 г. он продолжился: в январе – марте в Турцию съездили 524 300 туристов из России, рост год к году на 63,9%, сообщило турецкое минкультуры и туризма, на майские праздники Турция вышла в лидеры и сохранит, как полагает АТОР, первое место на все лето: на это направление у туроператоров приходится до 40% продаж.

Российские курорты оттеснены Турцией на второе место: если брать только организованный туризм, то, по данным АТОР, Краснодарский край набирает популярность, а интерес к Крыму остается на уровне прошлого года (правда, отечественные курорты популярны и у дикарей). Времена взрывного роста интереса россиян к домашним курортам – еще два года назад продажи туров росли на впечатляющие 25–30% – миновали, стабилен интерес разве что к Сочи. Повысить если не привлекательность Крыма (туристическая инфраструктура обновляется, но не так быстро, чтобы дойти до привычного россиянам турецкого уровня комфорта), то доступность нового региона России должен Крымский мост, автомобильное движение по которому торжественно открыл накануне старта летнего сезона Владимир Путин. Но одновременно с открытием моста в Крыму подорожала, например, недвижимость – по оценкам местных риэлторов, на 10–15%, что потянет за собой и рост цен на отдых. Эффект от запуска прямого железнодорожного сообщения, которое должно открыться в 2019 г., может оказаться двояким.

На словах россияне готовы ехать в Крым и сейчас, были бы деньги, – так в мае 2018 г. ответили социологам ВЦИОМа 37% респондентов. Даже желающих отдохнуть на Черноморском побережье Кавказа меньше – 33%. А за границей – и вовсе 21%. Это не только и не столько показатель реального интереса к курортам полуострова, но и социально одобряемый ответ: отдых на родине вообще показатель патриотических настроений, а с учетом того, какой ценой он достался – испорченные отношения с Украиной, санкции, – особенно. Но так как денег нет, то в Крым летом 2018 г. думают поехать только 9% опрошенных ВЦИОМом (в 2017 г. – 10%). Отпугивает именно дороговизна отдыха в Крыму – так заявили 20% опрошенных ВЦИОМом, на втором месте с 7% – проблемы с безопасностью.