«Внуково» запретил подъезд машин к терминалам из-за чемпионата мира по футболу

Ни один другой аэропорт таких ограничений не вводил

Андрей Гордеев / Ведомости

С воскресенья 17 июня закрыт проезд всех видов автомобильного транспорта к терминалам «Внуково». Аэропорт объяснил это усиленными мерами безопасности на период проведения чемпионата мира во футболу. «Подъезд на все линии движения к терминалам и на эстакаду (зона вылета терминала А) полностью закрыт для всех видов частного транспорта, а также автомобилей таксомоторных компаний», – сообщил в воскресенье аэропорт. Посадка и высадка пассажиров осуществляются напротив гостиницы Double Tree by Hilton. Согласно «Яндекс.Картам», до него пешком от терминала 400 м. О каких именно мерах безопасности идет речь, представитель «Внуково» говорить не стал.

«Внуково» оказался единственным аэропортом, в котором запрещен подъезд автотранспорта непосредственно к терминалам. В «Шереметьево» схема подъезда частного транспорта и такси к терминалам не менялась, говорит начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис. Не было изменений и в «Домодедово», говорит близкий к руководству аэропорта человек.

Нет препятствий к подъезду в петербургском «Пулково», в чем убедился сегодня, 19 июня, корреспондент «Ведомостей». Объявлений об изменении правил подъезда нет на сайтах ростовского аэропорта «Платов», подмосковного «Жуковского», их представители на звонки не ответили. Пресс-секретарь аэропорта «Казань» Адель Гаттаулин сообщил, что первая линия перед терминалом всегда была открыта только для общественного транспорта и порядок подъезда перед ЧМ-2018 не менялся.

Не закрывался подъезд и в аэропорту «Гумрак» (Волгоград), сообщила его пресс-секретарь Диана Бакулина. Сотрудники пресс-служб аэропортов «Кольцово» (Екатеринбург), «Стригино» (Нижний Новгород) и «Храброво» (Калининград) также говорят, что схема проезда частного транспорта и такси в связи с ЧМ-2018 не менялась. То же самое сообщил сотрудник справочной аэропорта в Саранске. Телефоны представителей аэропорта «Курумоч» (Самара) и «Сочи» не отвечали, но на их сайтах нет информации об изменении схемы проезда.

В пресс-службах МВД и ФСБ на вопрос «Ведомостей» оперативно ответить не смогли. По словам сотрудника МВД, все вопросы усиленных мер безопасности при подготовке к ЧМ-2018 курирует ФСБ. По словам бывшего сотрудника спецслужб, усилить меры безопасности только во «Внуково» могли решить по разным причинам, в том числе из-за того, что его взлетно-посадочную полосу используют самолеты, доставляющие пассажиров бизнес-терминала «Внуково-3» и правительственного «Внуково-2».

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