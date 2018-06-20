Владелец «М.видео» купит бизнес Media Markt в России

Немецкой компании сделка позволит остаться на рынке России и стать стратегически важным акционером в компании – лидере рынка А. Махонин / Ведомости

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева приобретает контроль в российской сети бытовой техники и электроники Media Markt , говорится в сообщении немецкой компании. Одновременно немецкая компания покупает 15% в принадлежащей «Сафмару» сети «М.видео».

Представитель «М.видео» переадресовала вопросы о сделке с Media Markt к представителю «Сафмара». Он подтвердил сделку, отказавшись от дополнительных комментариев.

Стоимость покупки доли в «М.видео» составит 258 млн евро, следует из материалов немецкой компании. Одновременно она передаст «Сафмару» российскую сеть магазинов Media Markt. Как сказано в пресс-релизе немецкой группы, стоимость сделки может быть сокращена на сумму до 86 млн евро в зависимости от выполнения «М.видео» целевых показателей по прибыли до вычета налогов (EBITDA) в 2018 и 2019 гг.

По данным источника «Ведомостей», близкого к сделке, общая сумма сделки составит $470 млн. По словам источника, при оценке сделки немецкая компания исходила из рыночной стоимости «М.видео» в размере $3,13 млрд.

Стороны ожидают, что сделка будет завершена не позднее сентября 2018 г., сказано в сообщении.

В результате после закрытия сделки у «Сафмара» может остаться 42,7% «М.видео» (сейчас 57,7%), в свободном обращении будет 42,3% с учетом пенсионных фондов и других инвесторов, говорится в презентации немецкой компании.

О том, что германская Media-Saturn-Holding ведет переговоры с «М.видео» о продаже российского бизнеса Media Markt и покупке доли в «М.видео», стало известно в апреле 2018 г.

Для немецкой компании российский рынок был проблемным. Она не смогла занять лидирующие позиции после выхода в Россию в 2006 г. А после девальвации рубля в конце 2014 г. и спада на рынке ритейлер начал сокращать розничную сеть. За 2016/17 финансовый год сеть Media Markt в России сократилась на пять точек, на начало октября 2017 г. в ней было 57 магазинов. Оборот компании также падал: с 53,6 млрд руб. в 2014 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», – до примерно 40 млрд руб. в прошлом году, по оценке «Infoline-аналитики». Накопленный убыток российского Media Markt за последние пять лет аналитики оценивали в сумму свыше 13 млрд руб.

Немецкой компании сделка позволит остаться на рынке России и стать стратегически важным акционером в компании – лидере рынка, говорит гендиректор Media-Saturn-Holding Питер Хаас (его слова приводятся в сообщении). У объединенной компании «М.видео» и «Эльдорадо», по собственным данным, сейчас 25,9% рынка бытовой техники и электроники в России. У Media Markt – всего 3,3%.

Как сказано в презентации немецкой компании, она изучала вариант ухода с российского рынка, но сделка с «Сафмаром» показалась ей более привлекательным вариантом.

Группа «Сафмар» в результате сделки с немецкой компанией приобретает уже четвертую крупную сеть магазинов техники и электроники за последние несколько лет.

В 2016 г. группа «Бин» (прежнее название «Сафмара») купила «МДМ банк», вместе с которым получила сеть «Техносила». В конце 2016 г. группа купила 100% «Эльдорадо» у чешских PPF и Emma Capital. Через неделю группа сообщила о покупке и «М.видео» у ее основателей Александра и Михаила Тынкованов и Павла Бреева.