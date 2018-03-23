Гуцериев может заработать на продаже «Эльдорадо» почти 30% годовых

Бизнесмен покупал сеть за 33 млрд рублей, а сейчас продает ее своей же «М.видео» за 45 млрд рублей

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Объединенная компания сохранит оба бренда – «М.видео» и «Эльдорадо» Bloomberg / Gettyimages

Крупнейший в России продавец бытовой техники и электроники «М.видео» объявил о намерении купить у своего владельца, группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, 100% акций второй по величине сети – «Эльдорадо». Сделку предстоит одобрить собранию акционеров. Оно состоится 13 апреля.

8 декабря 2016 г. «Сафмар» купил 100% «Эльдорадо» у чешских PPF и EMMA Capital. А спустя неделю объявил и о приобретении 57,7% «М.видео» у его основателя и нынешнего президента Александра Тынкована, а также Павла Бреева и Михаила Тынкована. Вся «М.видео» для сделки с «Сафмаром» тогда была оценена примерно в $1,26 млрд. Условия сделки с «Эльдорадо» стороны не раскрывали.

Сейчас «М.видео» заплатит за «Эльдорадо» максимум 45,5 млрд руб., в эту сумму не войдут кредитные обязательства «Эльдорадо». Покупателем станет основное операционное юрлицо ритейлера – «М.видео менеджмент».

«Сафмар», по словам близкого к одному из участников сделки человека, заработает на слиянии двух компаний. «Эльдорадо» обошлось «Сафмару» в 33,36 млрд руб. по курсу ЦБ на день закрытия сделки, следует из отчета PPF за 2016 г. Получается, прибыль от продажи ритейлера составит 12,14 млрд руб. «Очевидно, средства могут пойти на погашение других долгов «Сафмара», – рассуждает собеседник «Ведомостей».

Приходилось ли «Сафмару» за год с небольшим владения «Эльдорадо» вливать в сеть собственные средства – компании не раскрывают. Если нет и сделка будет закрыта сразу после ее одобрения акционерами «М.видео», доходность инвестиций в «Эльдорадо» компании Гуцериева составит 27%. Для сравнения: с 8 декабря 2016 г. индекс Мосбиржи вырос всего на 5,6%.

Такова специализация «Сафмара», продолжает собеседник «Ведомостей»: «Он покупает дешево стрессовый актив и затем зарабатывает на его продаже». «Когда покупали «Эльдорадо», была рецессия, мало кто верил в возрождение спроса, – продолжает источник «Ведомостей». – Сейчас совсем иная ситуация. Плюс компанию привели в порядок».

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