Бизнес / ТЭК

Семья Гуцериева продала 2% «Татнефти»

На этой инвестиции «Сафмар» мог заработать до 6,5 млрд рублей
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Группа «Сафмар» продала 2% акций «Татнефти», рассказал «Ведомостям» представитель холдинга семьи Михаила Гуцериева. Дату сделки и покупателя пакета, который группа собрала к ноябрю 2017 г., он не назвал.

«Сафмар» объединяет активы Гуцериевых в промышленности («Русснефть», «Нефтис» и др.), торговле («М.видео», «Эльдорадо») и строительстве. Человек, близкий к группе, отметил лишь, что акции покупались не на деньги пенсионного фонда «Сафмар» и НПФ не был продавцом пакета.

В ноябре 2017 г. стало известно, что группа «Сафмар» скупила около 2% акций «Татнефти»: это рассказывали источники «Ведомостей» и «Интерфакса». Компания покупала как обыкновенные, так и привилегированные акции, в какой пропорции – неизвестно. «Сафмар» покупал акции не на пике, уверял человек, близкий к компании Гуцериевых: «Это была портфельная инвестиция – хороший шаг, так как цена на нефть растет».

В ноябре 2% капитализации «Татнефти» составляли 21,9 млрд руб., во вторник на закрытие торгов на Московской бирже – 27,1 млрд. Капитализация компании вблизи исторического пика – 1,4 трлн руб.

Кроме роста курсовой стоимости, который можно оценить в 5,2 млрд руб., «Сафмар» мог заработать и на дивидендах. За время, что группа владела акциями «Татнефти», компания выплатила дивиденды всем владевшим акциями на 23 декабря 2017 г. Выплаты составили 64,6 млрд руб., из них 4,1 млрд – на привилегированные акции. В зависимости от того, акций какого типа у «Сафмара» было больше, группа могла получить на свои 2% от 82 млн до 1,3 млрд руб., а всего заработать на бумагах «Татнефти» до 6,5 млрд руб.

Прибыль «Сафмара» от инвестиций в «Татнефть», по подсчетам человека, близкого к группе, составила около 3,5 млрд руб.

В свободном обращении у «Татнефти» 32% обыкновенных акций и 100% привилегированных. Тем не менее с рынка собрать 2% компании было бы сложно, говорил аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Неясно, откуда «Сафмар» мог взять деньги на скупку такого пакета, рассуждает директор по инвестициям TKC Partners Андрей Третельников.

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