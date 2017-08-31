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Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: Михаил Гуцериев отдал сыну нефть

Михаил Гуцериев отдал сыну нефть

Сейчас Саид отвечает за нефтепереработку в группе «Сафмар»

Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев сделал сына Саида совладельцем нефтяного бизнеса, рассказал сам бизнесмен в интервью Forbes. «Саид, мой сын, работает по 16 часов в сутки. Он заслуживает уважения. У него теперь есть доли в нефтяном бизнесе – я с ним поделился своим пакетом», – сказал он.

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