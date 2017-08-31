Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: Михаил Гуцериев отдал сыну нефть
Михаил Гуцериев отдал сыну нефть
Сейчас Саид отвечает за нефтепереработку в группе «Сафмар»
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По данным кипрского реестра, у Саида 19% в компании Lambency Holdings, через которую группа «Сафмар» контролирует нефтяные «Нефтису» и «Русснефть»
Е. Разумный / Ведомости
Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев сделал сына Саида совладельцем нефтяного бизнеса, рассказал сам бизнесмен в интервью Forbes. «Саид, мой сын, работает по 16 часов в сутки. Он заслуживает уважения. У него теперь есть доли в нефтяном бизнесе – я с ним поделился своим пакетом», – сказал он.
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