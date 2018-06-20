Федеральная антимонопольная служба подозревает Минздрав в сговоре с «Р-фармом»

История с делом «Р-фарма» беспрецедентна для фармацевтического рынка Денис Абрамов / Ведомости

Минздрав и крупнейший российский производитель и поставщик лекарств – АО «Р-фарм», принадлежащее сопредседателю «Деловой России» Алексею Репику, стали фигурантами трех антимонопольных дел, видно по базе решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В марте 2018 г. ФАС сообщала, что провела внеплановую проверку Минздрава и выявила признаки нарушения закона «О защите конкуренции»: по мнению службы, Минздрав мог создать группе компаний «Р-фарм» преимущества при закупке лекарств. Доля «Р-фарма» в госзакупках лекарств в 2017 г., по данным «IQVIA Россия и СНГ», составила 8,3%.

Кто виноват Ответчиками по антимонопольным делам помимо «Р-фарма» выступает еще несколько фармацевтических компаний: АО «Фармасинтез», ООО «Профарм», АО «Русская медицинская компания», ООО «Саналек», ООО «Плексфарм», ООО «Фармахан», АО «Ортат» (завод «Р-фарма»), ООО «Северо-западное управление оптовой медицинской торговли», ООО «Центральная медицинская база», ООО «Медфармгруппа», ООО «Яркая звезда», ЗАО «Корал-мед» и ООО «Иикиа фарма КЛГ». Связаться с «Фармаханом», «Медфармгруппой», «Иикиа фарма КЛГ», «Саналеком» и «Плексфармом» не удалось, остальные не ответили на запрос. Эти компании участвовали в торгах, где состоялись нарушения, объяснил человек, знакомый с деталями проверки.

В 2017 г. «Р-фарм» нарушил условия 19 контрактов, рассказывал человек, близкий к одной из сторон разбирательств. «Ведомости» подсчитали, что сумма контрактов – 8,2 млрд руб., закупались препараты против вируса иммунодефицита человека, гепатитов В и С, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и другие антивирусные и антибактериальные препараты. Нарушения подтверждались данными сайта госзакупок и сервиса «СПАРК-маркетинг»: три контракта «Р-фарма» были прекращены по соглашению сторон, у остальных 16 – изменены условия. За такие нарушения компания должна была быть внесена в реестр недобросовестных поставщиков, объясняла ФАС, но «Р-фарм» и сейчас продолжает участвовать в торгах.

Одно антимонопольное дело возбуждено за нарушение статьи 16 закона о конкуренции – она запрещает соглашения с властью, которые могут влиять на цену. Второе – пункта 2 части 1 статьи 11: о картельных соглашениях. Третье – части 4 той же статьи 11: о запрете соглашений, приводящих к ограничению конкуренции. Человек, знакомый с результатами проверки, говорит, что общая сумма нарушений определена примерно в 3 млрд руб., а заведенные ФАС дела напрямую связаны с проверкой.

У «Р-фарма» нет информации ни о существе антимонопольных дел, ни о сути вменяемого нарушения, запросы от антимонопольного органа не поступали, проверочные мероприятия не проводились, заявляет представитель «Р-фарма». Если запросы поступят, компания предоставит ФАС все необходимые документы, чтобы проверка прошла без затруднений. «Мы готовы оказать полное содействие в проведении антимонопольного расследования», – говорит он и уверяет, что, участвуя в госзакупках, «Р-фарм» строго руководствуется действующим законодательством.

Если вина компании будет доказана, ФАС может возбудить в ее отношении административное дело, которое повлечет санкции, продолжает собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями проверки ФАС. В марте начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев объяснял, что правонарушителям – юридическим лицам грозит штраф от 10 до 50% цены контракта, а должностным лицам – административная либо уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий.

История беспрецедентная для фармацевтического рынка, поэтому сложно предсказать ее исход, говорит партнер юридической фирмы «Юст» Александр Боломатов. Некоторые утверждают, что если отстранить «Р-фарм» от поставок, то лекарства будет некому поставлять, однако такие заявления странно слышать в условиях рыночной экономики, продолжает юрист.

В реестр недобросовестных поставщиков для госзакупок компания включается, если выиграла торги, но уклоняется от заключения контракта, а также если контракт с ней расторгнут по решению суда или если фиксируется отказ от исполнения контракта, объяснял старший юрист Baker & McKenzie Сергей Ломакин: попав в реестр, компания два года не участвует в торгах. Процесс госзакупки выверен, а мирные разрешения выглядят так, будто Минздрав потворствует компании, меняя условия в угоду поставщику, считает Боломатов.

Представители Минздрава и ФАС не ответили на запросы.