Почему владелец Media Markt уводит бренд из России

Шансов стать лидером рынка не осталось, а без этого не получалось выйти в прибыль

Статья опубликована в № 4592 от 21.06.2018 под заголовком: Media Markt покинет Россию

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Стратегия владельца Media Markt – «стань лидером или уходи» Александр Уткин / PhotoXpress

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева договорилась о покупке российской сети бытовой техники и электроники Media Markt, сообщила Media-Saturn-Holding (MSH). Немецкая компания, в свою очередь, приобретет 15% в принадлежащей «Сафмару» сети «М.видео». Представитель «Сафмара» подтвердил сделку.

Магазины Media Markt после покупки «Сафмаром» будут переименованы в «М.видео» или в «Эльдорадо». По данным «М.видео», ребрендинг завершится во II квартале 2019 г.

С премией на выход

MSH передаст «Сафмару» российскую Media Markt. Этот бизнес оценен для сделки примерно в $170 млн, рассказали представители «М.видео». Общая сумма сделки составит $470 млн, сообщил председатель совета директоров «М.видео» Саид Гуцериев. По словам исполнительного директора компании Ceconomy (владелец MSH) Питера Хааса, MSH погасит долги Media Markt в России перед сделкой. Но их размер стороны не раскрывают.

За 15% «М.видео» немецкая компания заплатит 258 млн евро (около $331 млн). Цифра может сократиться на 86 млн евро в зависимости от выполнения «М.видео» целевых показателей EBITDA в 2018 и 2019 гг., уточнила MSH.

По данным источника «Ведомостей», близкого к одной из сторон сделки, немецкая компания исходила из оценки стоимости «М.видео» в размере $3,13 млрд. При этом капитализация ритейлера на Московской бирже на закрытие торгов 19 июня, накануне объявления о сделке, составляла около $1,17 млрд. Сделка Media Markt, «Сафмара» и «М.видео» – это большой успех для российских компаний, уверен директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: «М.видео» оценена в буквальном смысле втридорога, при этом устраняется конкурент и увеличивается сеть.

Финдиректор Ceconomy Марк Фрезе так пояснил премию к рынку при оценке «М.видео»: немецкая компания считает, что рынок не полностью учитывает позитивный эффект от слияния «М.видео» с «Эльдорадо», а реальная доля бумаг «М.видео» в свободном обращении невысока.

Стороны хотят закрыть сделку не позднее сентября 2018 г. У «Сафмара» может остаться 42,7% «М.видео» (сейчас – 57,7%), в свободном обращении будет 42,3%, говорится в презентации компаний.

«Сделка «Сафмара», «М.видео» и MSH подтверждает: стратегия [сооснователя «М.видео» Александра] Тынкована правильная. Приятно видеть, что российский предприниматель вчистую переиграл международную сеть с большими финансовыми возможностями», – заключает Кривошапко.