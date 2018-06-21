Россия и ОПЕК рискуют не договориться об увеличении добычи нефти

Статья опубликована в № 4592 от 21.06.2018 под заголовком: В ОПЕК нет согласия

Ирак выступает против увеличения квот на добычу. На фото – месторождение Зубайр неподалеку от Басры ESSAM AL-SUDANI / Reuters

Найти компромисс в вопросе повышения квот на добычу нефти на встрече в Вене 22–23 июня будет крайне сложно, считает министр нефти Ирана Бижан Зангане. «Я не думаю, что нам удастся достичь соглашения на встрече. ОПЕК не та организация, которая будет плясать под дудку президента Трампа <...> ОПЕК не является структурой минэнерго США» (цитата по Reuters).

В середине июня президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в росте цен на нефть: «Цены на нефть слишком высокие, ОПЕК опять взялась за старое. Нехорошо!» – написал он в Twitter. Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что США попросили ОПЕК увеличить добычу на 1 млн барр./сутки. По словам Зангане, нефть подорожала из-за санкций США в отношении Ирана и сокращения добычи Венесуэлой из-за кризиса.

Соглашение о снижении добычи нефти между ОПЕК, Россией и еще 10 странами было достигнуто в ноябре 2016 г. Стороны договорились о сокращении добычи на 1,8 млн барр./сутки, что должно было вывести с рынка излишки запасов и отыграть произошедшее падение цен на нефть (до уровня около $32 за 1 барр. в январе 2016 г.). С тех пор сделка дважды продлевалась, последний раз до конца 2018 г. В Вене предполагается обсудить возможность увеличения добычи.

Россия и Саудовская Аравия предлагают поднять ее в III квартале на 1,5 млн барр./сутки от текущего уровня, рассказывал министр энергетики Александр Новак. Против увеличения добычи – Иран, Ирак, Венесуэла (входят в ОПЕК). Их производственные мощности, в отличие, например, от Саудовской Аравии, ограниченны. Поэтому в случае увеличения квот они рискуют потерять часть своей доли на мировом рынке. Без их согласия ОПЕК не может нарастить добычу нефти: по уставу картеля такие решения должны приниматься единогласно. Даже союзники Саудовской Аравии в Персидском заливе – Кувейт и Оман не поддерживают резкое повышение добычи, сообщают источники Reuters.

Мировой рынок нефти продолжает расти. В этом году он увеличится на 1,3 млн барр./сутки, а в следующем – еще на 1,4 млн барр./сутки, прогнозирует Международное энергетическое агентство. Тем временем из-за столкновений в Ливии (входит в ОПЕК) добыча в стране за несколько дней дополнительно снизилась примерно на 400 000 барр./сутки, сообщает Reuters.

«Сокращение свободных мощностей вызовет большую волатильность цен на нефть, – прокомментировал The Wall Street Journal президент Kayrros Антуан Ростан. – Любые сбои, такие как в Ливии, сразу же подтолкнут цены».

Сворачивать сделку ОПЕК+ резко нежелательно, рынок стабилизировался, цены на нефть выросли, цель достигнута, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, но увеличивать квоты надо постепенно. На полную мощность по добыче выходить рано, соглашается аналитик БКС Кирилл Таченников. По его оценкам, рынок готов к росту добычи только на 1 млн барр./сутки от текущих уровней.

Эксперты ждут сложных переговоров в Вене. Если договориться не получится, вероятен рост цен. «Но вряд ли мы увидим резкий скачок, – отмечает аналитик «Атона» Александр Корнилов. – Скорее всего рынок возьмет паузу, дождется решения по санкциям в отношении Ирана и реакции на них Индии, Китая и европейских компаний: продолжат ли они закупать иранскую нефть. И уже исходя из этого будет определять ценовые ориентиры на нефть». Цена останется в диапазоне $75–80 за 1 барр., ожидает Таченников.