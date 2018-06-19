Статья опубликована в № 4590 от 19.06.2018 под заголовком: Страны ОПЕК спорят об увеличении квот
Россия и ОПЕК ищут компромиссный вариант увеличения добычи нефти
Дискуссия на эту тему в Вене 22–23 июня обещает быть жаркой
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Согласно уставу ОПЕК решения о квотах должны приниматься единогласно
Sergei Karpukhin/REUTERS
В Вене 22–23 июня будет решаться судьба сделки, которая была заключена в ноябре 2016 г. между 13 членами ОПЕК и 11 нефтедобывающими странами, не входящими в картель, в том числе Россией. Соглашение предусматривает ограничение добычи нефти на 1,8 млн барр./сутки участниками согласно квотам и действует до конца года. Это соглашение позволило сократить избыток нефти на рынке, а нефти – вырасти в цене на треть до $74,35 за 1 барр.
Сейчас Москва и Эр-Рияд предлагают увеличить добычу в III квартале на 1,5 млн барр./сутки от текущего уровня, сказал на прошлой неделе министр энергетики Александр Новак. Квоты должны распределиться пропорционально, на страны ОПЕК – 1 млн барр./сутки, на Россию – около 250 000 барр./сутки.
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