Стоимость нефти превысила $80 за баррель впервые c 2014 года

Marcelo del Pozo / Reuters

В четверг в 12.46 мск, по данным Bloomberg, июньский фьючерс на нефть марки Brent впервые с 21 ноября 2014 г. ненадолго, но превысил психологически важную отметку в $80 за баррель. Оборот торгов в этот момент подскочил до 3,5 млн баррелей – но спустя минуту нефть подешевела до $79,88 за баррель. Нефть марки WTI впервые за те же 3,5 года поднялась выше $72 за баррель.

Нефть последовательно дорожает с начала года и уже прибавила 20%: в январе баррель Brent стоил $66.

Сейчас рост цен на нефть обусловлен не только успешными результатами соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи (его участники согласились сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки), но и политической составляющей, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Он предполагает, что в течение пары ближайших месяцев нефть может торговаться выше $80 за баррель – из-за санкций в отношении Ирана. Рынок не понимает, какая доля иранского экспорта может уйти с рынка, объясняет Полищук, а тенденция может развернуться так же быстро.

Рост цены нефти выше $80 за баррель – ожидаемое событие, уверен аналитик БКС Кирилл Таченников. Происходит это на фоне дефицита на рынке, прогнозируемого роста спроса и политической напряженности вокруг Ирана и Венесуэлы. Дополнительно цену нефти толкают вверх инфраструктурные проблем в самих США – не хватает мощностей трубопроводов для перекачки всей добытой нефти, как и доступной рабочей силы, говорит Таченников.

«Не думаю, что такая цена надолго», – говорит аналитик «Атона» Александр Корнилов. Дальнейший рост цен на нефть приведет к дальнейшему увеличению добычи в США, а кроме того, отразится и на спросе. Это повлияет негативно на цены на нефть в перспективе, рассуждает эксперт. Ситуация может и усугубиться, считает Таченников: «Если спрос продолжит расти, потребуется вводить технологически сложные проекты, чтобы удовлетворить потребности рынка, когда они превысят 100 млн баррелей в сутки – это может случиться после 2019 г. Сделать это при упавших вновь ценах будет сложно».

Сланцевая добыча в США растет так быстро, что компании испытывают все больше проблем, говорится в отчете Goldman Sachs: нефтепроводы, по которым нефть доставляется на НПЗ и экспортные терминалы на побережье Мексиканского залива, загружены под завязку. Поэтому значительно увеличить поставки нефти конечным потребителям не получается. Три новых нефтепровода совокупной мощностью 1,9 млн баррелей в день планируется ввести в эксплуатацию только в 2019 г.

Толчком для котировок, благодаря которому они достигли $80 за баррель, стало сообщение Управления энергетической информации США, что запасы сырой нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,4 млн баррелей: потребление растет, потому что приближается летний сезон, когда американцы начинают больше ездить на автомобилях. Росту котировок не помешала даже увеличившаяся до 10,7 млн баррелей в день добыча. С февраля она держится на рекордных позициях – свыше 10 млн баррелей в день – и продолжает расти, и тем не менее США будет трудно компенсировать сокращение поставок из Ирана, после того как американская администрация введет против него новые санкции, пишут в отчете аналитики Goldman Sachs.

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