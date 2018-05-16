Рубль укрепился на дорожающей нефти

Сергей Коньков / ТАСС

К вечеру среды 16 мая рубль значительно укрепился. К 21.15 мск курс доллара снизился на 60 коп. до 61,72 руб., евро – на 85 коп. до 72,91 до руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Евро, таким образом, упал ниже отметки 73 руб. впервые с 9 апреля – первого полного торгового дня после объявления новых санкций США против российских компаний.

Ослабление рубля, которое наблюдалось в апреле, было вызвано санкциями против России, но сейчас у инвесторов отступает боязнь перед их дальнейшим усилением, говорит начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков. На укреплении рубля также сказывается высокая цена на нефть, которая находится близко к максимальным значениям за последние несколько лет, добавляет он.

Нефть марки Brent к 21.15 мск превысила отметку в $79 за баррель (+0,75%). Несмотря на то что рубль немного отвязался от нефти, а зависимость котировок снизилась, проигнорировать столь стремительный рост нефти рубль не мог, говорит аналитик «БК сбережения» Сергей Суверов.

Рубль действительно получил поддержку благодаря нефти, но смысл происходящего на рынке – не столько в укреплении рубля, сколько в заметном ослаблении евро к доллару, говорит гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. Европейская экономика оказалась не такой блестящей, как многие думали в прошлом году, когда делали ставку на евро, а налоговая реформа Трампа стимулирует рост экономической активности в США, объясняет он: «Доллар и процентные ставки по долларам растут даже быстрее, чем ФРС успевает повышать ставку». Доходность десятилетних казначейских облигаций США сейчас уже 3,08%, отмечает он.