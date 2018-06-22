Группа «Илим» вложит $1 млрд в расширение мощностей в Иркутской области
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Группа «Илим» (паритетное СП International Paper и «Илим холдинга») до конца 2021 г. вложит около $1 млрд в проект «Большой Усть-Илимск» в Иркутской области, сообщила компания. Деньги пойдут на строительство завода по производству картона и других упаковочных материалов мощностью 600 000 т в год (около 600 рабочих мест) и модернизацию действующего производства целлюлозы с увеличением ее выпуска на 130 000 т в год. Для сравнения: всего в 2017 г. на трех ЦБК группы было выпущено более 2 млн т целлюлозы.
Проект увеличит общую производительность филиала почти вдвое (до 1,5 млн т готовой продукции). В Усть-Илимске у группы «Илим» пока нет производства упаковки в отличие от ЦБК в Братске (Иркутская обл.) и Коряжме (Архангельская обл.). В группу также входят два завода по выпуску гофроупаковки в Ленинградской и Московской областях.
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