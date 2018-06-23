Аэропорт «Домодедово» объяснил проблемы с регистрацией пассажиров

Около часа дня по московскому времени регистрация пассажиров была возобновлена Ведомости

В одной из автоматизированных систем регистрации пассажиров в субботу произошел сбой, сообщила «Ведомостям» пресс-служба московского аэропорта «Домодедово». Из-за этого некоторые авиакомпании по всему миру столкнулись со сложностями в обслуживании пассажиров.

В Москве на проблемы с регистрацией жаловались пассажиры авиакомпании S7, самолеты которой летают из «Домодедово». В социальных сетях они сообщали о многочисленных задержках рейсов и огромных очередях на регистрацию. Как рассказал «Ведомостям» один из пассажиров, регистрация занимает час и более, многочисленные иностранные футбольные болельщики начинают проявлять беспокойство.

Сотни людей застряли у стоек регистрации аэропорта Домодедово. Задержаны около 30 рейсов. Людям объясняют это масштабным сбоем в системе регистрации пассажиров по всему миру pic.twitter.com/UigJGKvzwK — Актуальная Россия (@RussiaActually) 23 июня 2018 г.

«Домодедово» предоставил авиакомпаниям, которые затронул сбой, аэропортовую систему регистрации, отметила пресс-служба аэропорта. Около 13.00 мск пресс-секретарь «Домодедово» сообщил, что регистрация пассажиров возобновлена, сбой в системе устранен.

Какое количество пассажиров не смогло вовремя вылететь из-за технических проблем, не сообщается. По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 13.18 мск, в московских аэропортах задерживались 50 рейсов, из них 34 – в «Домодедово».

На официальном сайте S7 появилось сообщение: «В связи с глобальным сбоем в системе бронирования 23 июня наблюдаются задержки рейсов с вылетом из "Домодедово". Уточняйте информацию в табло рейсов. Приносим свои извинения!» О времени вылета пассажиры будут извещены дополнительно.

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