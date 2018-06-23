Аэропорт «Домодедово» объяснил проблемы с регистрацией пассажиров

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Около часа дня по московскому времени регистрация пассажиров была возобновлена
Ведомости
В одной из автоматизированных систем регистрации пассажиров в субботу произошел сбой, сообщила «Ведомостям» пресс-служба московского аэропорта «Домодедово». Из-за этого некоторые авиакомпании по всему миру столкнулись со сложностями в обслуживании пассажиров.
В Москве на проблемы с регистрацией жаловались пассажиры авиакомпании S7, самолеты которой летают из «Домодедово». В социальных сетях они сообщали о многочисленных задержках рейсов и огромных очередях на регистрацию. Как рассказал «Ведомостям» один из пассажиров, регистрация занимает час и более, многочисленные иностранные футбольные болельщики начинают проявлять беспокойство.
Сотни людей застряли у стоек регистрации аэропорта Домодедово. Задержаны около 30 рейсов. Людям объясняют это масштабным сбоем в системе регистрации пассажиров по всему миру pic.twitter.com/UigJGKvzwK
«Домодедово» предоставил авиакомпаниям, которые затронул сбой, аэропортовую систему регистрации, отметила пресс-служба аэропорта. Около 13.00 мск пресс-секретарь «Домодедово» сообщил, что регистрация пассажиров возобновлена, сбой в системе устранен.
Какое количество пассажиров не смогло вовремя вылететь из-за технических проблем, не сообщается. По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 13.18 мск, в московских аэропортах задерживались 50 рейсов, из них 34 – в «Домодедово».
На официальном сайте S7 появилось сообщение: «В связи с глобальным сбоем в системе бронирования 23 июня наблюдаются задержки рейсов с вылетом из "Домодедово". Уточняйте информацию в табло рейсов. Приносим свои извинения!» О времени вылета пассажиры будут извещены дополнительно.
Как строится аэропорт «Домодедово»
Андрей Гордеев / Ведомости
К чемпионату мира по футболу 2018 г. в «Домодедово» строят новый сегмент существующего терминала и взлетно-посадочную полосу
1/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Площадь нового сегмента терминала – 239 000 кв. м, по окончании строительства нынешние площади «Домодедово» удвоятся
2/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Помимо расширения терминала в «Домодедово» достраивается новый 9-уровневый паркинг
3/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Первую очередь паркинга вместимостью 1500 машино-мест планируется ввести уже в 2017 г., обещают представители аэропорта
4/28
Андрей Гордеев / Ведомости
С учетом ввода в эксплуатацию двух очередей паркинга вместимость составит около 3500 машино-мест
5/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Помимо этого в аэропорту ведется строительство транспортной развязки. На фото рабочие на привокзальной площади
6/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Новая двухуровневая развязка разделит зоны подъезда на «прилет» и «вылет»
7/28
Андрей Гордеев / Ведомости
После окончания строительных работ и проведения ЧМ новый сегмент терминала будет принимать только международные рейсы, а действующий сейчас – внутренние. Совокупная пропускная способность пассажирского терминала «Домодедово» составит более 45 млн пассажиров в год. В 2016 г. аэропорт обслужил 28,5 млн человек и больше 112 000 воздушных судов
8/28
Андрей Гордеев / Ведомости
В новом сегменте пассажирского терминала будет семь этажей, два из которых находятся под землей. На заднем плане видно место стыка строящегося и нынешних сегментов
9/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Между паркингом и новым сегментом терминала будет организована пешеходная галерея
10/28
Пресс-служба аэропорта «Домодедово»
Проект общей зоны в аэровокзале
11/28
Андрей Гордеев / Ведомости
В дизайн-концепции используются преимущества естественного света для создания комфортной среды для пассажиров за счет открытых площадей с солнечным светом
12/28
Андрей Гордеев / Ведомости
В галерее международного вылета появится атриум. В его своде будет расположен стеклянный купол
13/28
Андрей Гордеев / Ведомости
По периметру атриума будут бизнес-залы, кафе, бары, рестораны и магазины беспошлинной торговли. Здесь же будут установлены три панорамных лифта
14/28
Пресс-служба аэропорта «Домодедово»
Проект зоны международного вылета
15/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Строительство новой багажной ленты
16/28
Андрей Гордеев / Ведомости
В галерее вылета предусмотрено 10 выходов на так называемые «мосты», ведущие к телетрапам (на фото). В том числе они будут способны принимать пассажирские суперлайнеры типа Airbus A380
17/28
В строящемся сегменте терминала предусмотрено 18 000 кв. м для коммерческой аренды. Всего в обоих сегментах под коммерческую аренду запроектировано порядка 44 000 кв. м (на август использовалось 12 700 кв. м)
18/28
Площади нынешнего сегмента будут расширены в том числе за счет того, что таможенные и пограничные пункты будут перенесены в сегмент Т2, а Т1 будет обслуживать исключительно внутренние рейсы, рассказал директор по маркетингу «Домодедово нон-авиэйшн сейлз» Владимир Бурденко на форуме, организованном для арендаторов аэропорта
19/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Затраты на расширение терминала и новый паркинг превышают 35 млрд руб. (32 млрд на строительство нового сегмента терминала и еще 38 млн евро на строительство паркинга привлечено в виде кредита в Raiffeisen Bank)
20/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Также за счет федерального бюджета в «Домодедово» достраивается вторая взлетно-посадочная полоса. Действующая полоса №2 после ввода в эксплуатацию новой полосы будет использоваться в качестве магистральной рулежной дорожки
21/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Затраты на ее строительство – 14 млрд руб., следует из ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2021 гг.)»
22/28
Андрей Гордеев / Ведомости
На строительной площадке идет монтаж светосигнального и радиотехнического оборудования, а также продолжаются работы по строительству рулежных дорожек (данные на начало октября)
23/28
Андрей Гордеев / Ведомости
На площадке задействовано 1000 строителей, работает 300 единиц строительной техники, сообщил представитель «Домодедово»
24/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Общая площадь всей строительной площадки новой взлетно-посадочной полосы превышает 4 млн кв. м, площадь самой полосы – 228 000 кв. м
25/28
Андрей Гордеев / Ведомости
При сооружении взлетно-посадочной полосы использовался специальный бетон, способный выдерживать экстремальные нагрузки, в десятки раз превышающие воздействие на стандартное покрытие скоростных автострад (грузовые самолеты могут весить до 400 т)
26/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Такой бетон отвечает высшим требованиям по истиранию, ударопрочности и вибростойкости
27/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Специально на территории строительства были возведены четыре передвижных завода: три по изготовлению бетона и один - для асфальта (на заднем плане строящаяся аварийно-спасательная станция)