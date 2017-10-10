Как строится аэропорт «Домодедово»

Андрей Гордеев / Ведомости

После окончания строительных работ и проведения ЧМ новый сегмент терминала будет принимать только международные рейсы, а действующий сейчас – внутренние. Совокупная пропускная способность пассажирского терминала «Домодедово» составит более 45 млн пассажиров в год. В 2016 г. аэропорт обслужил 28,5 млн человек и больше 112 000 воздушных судов

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