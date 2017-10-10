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Как строится аэропорт «Домодедово»

Затраты на расширение пассажирского терминала, паркинг, развязку и новую взлетно-посадочную полосу – почти 50 млрд рублей
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