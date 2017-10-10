Как строится аэропорт «Домодедово»
Затраты на расширение пассажирского терминала, паркинг, развязку и новую взлетно-посадочную полосу – почти 50 млрд рублей
К чемпионату мира по футболу 2018 г. в «Домодедово» строят новый сегмент существующего терминала и взлетно-посадочную полосу
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Площадь нового сегмента терминала – 239 000 кв. м, по окончании строительства нынешние площади «Домодедово» удвоятся
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Помимо расширения терминала в «Домодедово» достраивается новый 9-уровневый паркинг
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Первую очередь паркинга вместимостью 1500 машино-мест планируется ввести уже в 2017 г., обещают представители аэропрта
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С учетом ввода в эксплуатацию двух очередей паркинга вместимость составит около 3500 машино-мест
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Помимо этого в аэропорту ведется строительство транспортной развязки. На фото рабочие на привокзальной площади
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Новая двухуровневая развязка разделит зоны подъезда на «прилет» и «вылет»
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После окончания строительных работ и проведения ЧМ новый сегмент терминала будет принимать только международные рейсы, а действующий сейчас – внутренние. Совокупная пропускная способность пассажирского терминала «Домодедово» составит более 45 млн пассажиров в год. В 2016 г. аэропорт обслужил 28,5 млн человек и больше 112 000 воздушных судов
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В новом сегменте пассажирского терминала будет семь этажей, два из которых находятся под землей. На заднем плане видно место стыка строящегося и нынешних сегментов
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Между паркингом и новым сегментом терминала будет организована пешеходная галерея
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Проект зала для регистраций пассажиров
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В дизайн-концепции используются преимущества естественного света для создания комфортной среды для пассажиров за счет открытых площадей с солнечным светом
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В галерее международного вылета появится атриум. В его своде будет расположен стеклянный купол
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По периметру атриума будут бизнес-залы, кафе, бары, рестораны и магазины беспошлинной торговли. Здесь же будут установлены три панорамных лифта
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Проект зоны международного вылета
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Строительство новой багажной ленты
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В галерее вылета предусмотрено 10 выходов на так называемые «мосты», ведущие к телетрапам (на фото). В том числе они будут способны принимать пассажирские суперлайнеры типа Airbus A380
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В строящемся сегменте терминала предусмотрено 18 000 кв. м для коммерческой аренды. Всего в обоих сегментах под коммерческую аренду запроектировано порядка 44 000 кв. м (на август использовалось 12 700 кв. м)
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Площади нынешнего сегмента будут расширены в том числе за счет того, что таможенные и пограничные пункты будут перенесены в сегмент Т2, а Т1 будет обслуживать исключительно внутренние рейсы, рассказал директор по маркетингу «Домодедово нон-авиэйшн сейлз» Владимир Бурденко на форуме, организованном для арендаторов аэропорта
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Затраты на расширение терминала, новый паркинг и развязку превышают 35 млрд руб.
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Также за счет федерального бюджета в «Домодедово» достраивается вторая взлетно-посадочная полоса
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Затраты на ее строительство – 14 млрд руб., следует из ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2021 гг.)»
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На строительной площадке идет монтаж светосигнального и радиотехнического оборудования, а также продолжаются работы по строительству рулежных дорожек (данные на начало октября)
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На площадке задействовано 850 строителей, работает 280 единиц строительной техники, сообщил представитель «Домодедово»
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Общая площадь всей строительной площадки новой взлетно-посадочной полосы превышает 4 млн кв. м, площадь самой полосы – 2,2 млн кв. м
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При сооружении взлетно-посадочной полосы использовался специальный бетон, способный выдерживать экстремальные нагрузки, в десятки раз превышающие воздействие на стандартное покрытие скоростных автострад (грузовые самолеты могут весить до 400 т)
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Такой бетон отвечают высшим требованиям по истиранию, ударопрочности и вибростойкости
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Специально на территории строительства были возведены четыре передвижных завода по изготовлению бетона и один для асфальта (на заднем плане строящаяся аварийно–спасательная станция)
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