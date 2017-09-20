«Домодедово» расширит зону шопинга к чемпионату мира по футболу – 2018

Статья опубликована в № 4411 от 20.09.2017 под заголовком: «Домодедово» зовет за покупками

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Сегмент Т2 будет введен к чемпионату мира по футболу – 2018 М. Стулов / Ведомости

В строящемся сегменте Т2 пассажирского терминала «Домодедово» предусмотрено 18 000 кв. м для коммерческой аренды, рассказал директор по маркетингу «Домодедово нон-авиэйшн сейлз» (входит в группу «Домодедово») Владимир Бурденко на форуме, организованном для арендаторов аэропорта. Всего в сегментах Т1 и Т2 под коммерческую аренду запроектировано порядка 44 000 кв. м (на август использовалось 12 700 кв. м), площади Т1 будут расширены в том числе за счет того, что таможенные и пограничные пункты будут перенесены в сегмент Т2, а Т1 будет обслуживать исключительно внутренние рейсы, добавил он.

Сегмент Т2 стоимостью 32,3 млрд руб. и площадью 239 000 кв. м будет введен к чемпионату мира по футболу – 2018. Общая площадь терминала с учетом расширения Т1 вырастет почти в 2 раза – до 500 000 кв. м. Коммерческие площади при этом увеличатся примерно вчетверо (см. график).

Сейчас в «Домодедово» дефицит коммерческих площадей, по их количеству аэропорт отстает от лучших практик (см. график), высокий пассажиропоток не позволяет разместить коммерческие объекты на некоторых предназначенных для этого площадках, пояснил Бурденко.

«В годы интенсивного роста пассажиропотока (до 2015 г.) «Домодедово» делало акцент на развитии сектора по обслуживанию пассажиров в ущерб неавиационной коммерции – отсюда дефицит площадей», – говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Портрет потребителя По данным «Домодедово», клиентская база аэропорта составляет в среднем 141 000 человек в день: 83 600 пассажиров, 43 100 провожающих и встречающих, 14 300 сотрудников аэропорта и авиакомпаний. Наиболее востребованы у посетителей парфюмерия и косметика (22% покупателей), продукты питания (18%), алкоголь и сигары (15%), сувениры, подарки (15%), книги и журналы (15%).

В первом полугодии 2016 г. «Домодедово» выручило от сдачи в аренду 2,4 млрд руб. (13,6% от выручки по МСФО). Представитель аэропорта не уточняет, как вырастет доля арендных платежей после достройки Т2.

«Поступления от арендных платежей заметно вырастут, как и их доля в выручке, но не втрое, так как плата крупных игроков частично привязана к обороту», – считает Пантелеев. Оборот же зависит от пассажиропотока, но само появление Т2 не увеличит трафик, а создаст хорошие условия для привлечения новых авиакомпаний и повысит качество сервиса, рассуждает он.

В январе – июле «Домодедово» приняло 17,4 млн человек (+9% год к году), в 2016 г. – 28,5 млн (-6,6%).

Крупнейший аэропорт России «Шереметьево» достраивает терминал В площадью 114 000 кв. м (площадь действующих терминалов – 400 000 кв. м). В 2016 г. «Шереметьево» получило от аренды 8,3 млрд руб. Это 30% всей выручки по МСФО, но в 2016 г. «Шереметьево» не консолидировало свои компании по обработке грузов и продаже топлива в аэропорту.

«Если предприятия ритейла и общественного питания будут размещены с такой же плотностью, как сейчас в Т1, это будет не очень удобно пассажирам. В «Домодедово» и «Шереметьево» очевидно не хватает залов ожидания, некоторых сервисов для пассажиров», – говорит директор Infomost Борис Рыбак.