«Аэрофлот» не заплатит Чемезову и другим директорам 187 млн рублей

Сергей Чемезов не получит 13,4 млн руб. Андрей Гордеев / Ведомости

Собрание акционеров «Аэрофлота» не одобрило выплату вознаграждений членам совета директоров по долгосрочной программе мотивации. Мероприятие состоялось в понедельник, 25 июня. Среди прочего акционеры должны были проголосовать по вопросу о выплате членам совета директоров 187 млн руб. за работу в первом полугодии 2017 г. Бонусы предназначались 9 из 11 директоров. Двое представителей перевозчика в совете, включая гендиректора компании Виталия Савельева, вознаграждения не получают

83,7% присутствующих воздержались от голосования по этому вопросу. Явка на собрании составила 61,3%. Получается, что против выплат проголосовали владельцы 51,3% акций «Аэрофлота».

51,17% акций перевозчика принадлежит Росимуществу. Воздержался именно представитель Росимущества, уверяет человек, близкий к одному из акционеров авиакомпании.

В результате входящий в совет гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов не получит вознаграждение в 13,4 млн руб. Больше всех пострадает другой топ-менеджер «Ростеха» - гендиректор лизинговой структуры госкорпорации Роман Пахомов: он не получит 24,7 млн руб. Еще один директор «Аэрофлота» – президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь – останется без 17,1 млн руб.

В предыдущие несколько лет акционеры «Аэрофлота» (решение всегда зависело от Росимущества) одобряли все предлагаемые выплаты членам совета директоров. В этот раз Росимущество решило не поощрять директоров, несмотря на то что показатель программы мотивации был выполнен: капитализация «Аэрофлота» с середины 2016 г. до середины 2017 г. выросла в 2,17 раза до 208 млрд руб. По скорости роста «Аэрофлот» в тот период обогнал всех мировых конкурентов, говорится в материалах компании к собранию акционеров.

Собрание акционеров «Аэрофлота»

Впрочем, фиксированную часть вознаграждения директора все же получат – это 88 млн руб. на девятерых.

Представитель Росимущества от комментариев отказался.

Акционер не согласен с существующей системой вознаграждения членам совета директоров «Аэрофлота», но при этом не хотел прямо говорить нет, утверждает сотрудник финансово-экономического блока правительства. Поэтому-то Росимущество и воздержалось от голосования, добавляет чиновник.

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