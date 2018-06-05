«Аэрофлот» объявил о наборе военных пилотов

Авиакомпания также готова переучивать летчиков Денис Абрамов / Ведомости

«Аэрофлот» набирает пилотов из Министерства обороны и других ведомств, соответствующая информация размещена на сайте авиакомпании в разделе вакансий. В сообщении уточняется, что компания собирается переучивать военных летчиков для полетов на гражданских судах: Airbus, Boeing и Sukhoi SuperJet. Первым внимание на вакансию обратил РБК.

Среди требований «Аэрофлота» к соискателям – высшее или среднее образование с квалификацией «пилот», свидетельство коммерческого пилота, знание английского языка, перерыв в летной работе не более двух лет, а также средний балл по диплому не ниже «хорошо».

Компания не уточняет, сколько продлится обучение и какую зарплату получат нанятые пилоты. Из других вакансий на сайте «Аэрофлота» следует, что командирам воздушных судов она готова платить до 650 000 руб.

В «Аэрофлоте» идет плановая работа по укомплектованию расписания летных подразделений, что не связано с утечкой кадров или дефицитом вторых пилотов, утверждает представитель авиаперевозчика. Набор пилотов из Минобороны для переучивания на гражданские воздушные суда он назвал распространенной практикой не только в России, но и во всем мире. По словам представителя «Аэрофлота», за последние 10 лет авиакомпания приняла на работу более 200 пилотов из Вооруженных сил России. Всего на конец марта в группе «Аэрофлот» (помимо одноименной компании туда входят также авиакомпании «Россия» и «Победа») работало 3969 летчиков.

На дефицит гражданских пилотов в прошлом году жаловался гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Летчики переезжают за границу, в частности в Азию, ради более высоких зарплат, рассказывал он. Ради удержания кадров «Аэрофлот» решил повысить зарплаты пилотам. А для привлечения новых сотрудников компания начала выплачивать бонус летчикам, впервые поступающим на работу в «Аэрофлот» или уже работавшим в группе и уволившимся не менее трех лет назад. Кроме того, всех пилотов предупредили, что тех, кто уйдет из компании, обратно возьмут не раньше чем через три года, говорил Савельев.

Привлечение бывших военных пилотов на коммерческие перевозки – достаточно распространенная практика в некоторых странах, подтверждает президент Профсоюза летного состава Мирослав Бойчук. «Например, в США военные пилоты часто переходят в гражданскую авиацию. В России в 1990-е – начале 2000-х очень много военных пилотов уходили в авиакомпании. По нашим оценкам, из 14 800 летчиков в штате российских авиакомпаний примерно 1500 – это переучившиеся военные», – отметил Бойчук.

Сейчас, по его словам, отток военных пилотов минимален, так как условия работы для них значительно улучшились. Гражданские летчики по-прежнему получают гораздо больше, но у военных множество своих льгот – повышенная пенсия, военная ипотека и др., объясняет Бойчук.

По словам эксперта, подготовка гражданского пилота стоит от 3,5 млн до 4,5 млн руб. – это затраты на подготовку выпускника летного училища со свидетельством коммерческого пилота. Затем авиакомпании за свой счет готовят выпускника к полетам на конкретном типе воздушного судна, говорит Бойчук.

«Аэрофлот» – крупнейший авиаперевозчик в России. Основной его акционер – Росимущество с долей в 51,2%, 34,8% – у институциональных инвесторов, 6,1% принадлежат физлицам, еще 4,5% – у дочерней компании «Аэрофлот-финанс», 3,3% у «Ростеха» и 0,1% принадлежит менеджменту «Аэрофлота».

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