«Аэрофлот» объяснил пилотам последствия перехода в зарубежные авиакомпании

На собрание пришли акционеры с 73% голосов Максим Стулов / Ведомости

В офисном центре «Аэрофлота» в д. Мелькисарово рядом с аэропортом «Шереметьево» проходит годовое общее собрание акционеров. На собрание пришли акционеры с 73% голосов, кворум есть.

Акционеры Основной акционер «Аэрофлота» - Росимущество (51,2%), еще 4,5% - у дочерней компании «Аэрофлот-финанс», 3,3% владеет госкорпорация «Ростех», 34,8% - у институциональных инвесторов, 6,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту «Аэрофлота».

Гендиректор авиаперевозчика Виталий Савельев выступил с докладом перед акционерами. «Аэрофлот» в прошлом году получил «4 звезды» рейтинга Skytrax впервые в истории гражданской авиации России и признан самой любимой иностранной авиакомпанией в Китае, перечислил он среди прочего. Мы продолжаем работать с футбольным клубом Manchester United («Аэрофлот» – спонсор клуба, есть самолет в ливрее MU), это дает нам дополнительно 6% иностранного пассажиропотока: в мире 640 млн фанатов клуба и половина из них – китайцы, рассказал Савельев.

Максим Стулов / Ведомости В офисном центре «Аэрофлота» проходит годовое общее собрание акционеров 1/14 Максим Стулов / Ведомости На собрание пришли акционеры с 73% голосов, кворум есть 2/14 Максим Стулов / Ведомости По словам гендиректора авиаперевозчика Виталия Савельева, сейчас компания на четвертом месте в мире по цифровизации. В компании внедрили восемь приложений big data, отметил он 3/14 Максим Стулов / Ведомости «Аэрофлот» в прошлом году получил "4 звезды" рейтинга Skytrax впервые в истории гражданской авиации России и признан самой любимой иностранной авиакомпанией в Китае, перечислил Савельев среди прочего 4/14 Максим Стулов / Ведомости Сейчас авиакомпания испытывает определенные трудности с пилотами – они уходят работать в Азию, в Китай, там платят больше, рассказал гендиректор авиаперевозчика 5/14 Максим Стулов / Ведомости По словам Савельева, всех пилотов предупредили, что тех, кто уйдет, обратно уже не возьмут, только через три года. Ушел – значит ушел, резюмировал он 6/14 Максим Стулов / Ведомости Он назвал лоукостер «Победа» уникальным проектом: за прошлый год компания получила порядка пяти наград, в том числе от Boeing за рекордный налет на Boeing 737 7/14 Максим Стулов / Ведомости У «Победы» Boeing 737 держатся в воздухе около 15 часов в сутки, такого нет ни у Ryanair, ни у Easyjet – ведущих лоукостеров Европы, продолжил Савельев 8/14 Максим Стулов / Ведомости В конце 2016 г. капитализация «Аэрофлота» составляла $2,8 млрд, а сегодня – уже $3,6 млрд, сейчас компания оценивает, стоит ли ей бороться за рейтинг «5 звезд» Skytrax, отметил гендиректор «Аэрофлота». Помочь в повышении рейтинга должен аэропорт «Шереметьево», добавил он. 9/14 Максим Стулов / Ведомости Таких авиакомпаний с пятью звездами в мире всего девять, и среди них нет ни американских, ни европейских 10/14 Максим Стулов / Ведомости По словам Савельева, группа «Аэрофлот» досрочно выполнит пункт стратегии по достижению перевозок 70 млн пассажиров – не в 2025 г., а в 2022 г. 11/14 Максим Стулов / Ведомости Собрание акционеров проходит в офисном центре «Аэрофлота» в д. Мелькисарово рядом с аэропортом «Шереметьево» 12/14 Максим Стулов / Ведомости В штаб-квартире «Аэрофлота» 13/14 Максим Стулов / Ведомости В офисе можно было посмотреть на образцы униформы 14/14

Сейчас авиакомпания испытывает определенные трудности с пилотами – они уходят работать в Азию, в Китай, там платят больше, рассказал Савельев. У нас командир воздушного судна получает порядка 470 000 руб., это очень хорошие деньги, добавил он: но от нас за короткий период ушли 20 пилотов, из авиакомпании «Россия» – 120 человек. По словам Савельева, всех пилотов предупредили, что тех, кто уйдет, обратно уже не возьмут, только через три года. Ушел – значит ушел, резюмировал он.

Он назвал лоукостер «Победа» уникальным проектом: за прошлый год компания получила порядка пяти наград, в том числе от Boeing за рекордный налет на Boeing 737. У «Победы» они держатся в воздухе около 15 часов в сутки, такого нет ни у Ryanair, ни у Easyjet – ведущих лоукостеров Европы, продолжил Савельев.

«Расскажу о цифровизации, раньше этой темы не касался», – отметил Савельев. По его словам, когда он пришел, уровень цифровизации составлял 30%, а сейчас компания на четвертом месте в мире по этому показателю: мы внедрили восемь приложений big data. Если ранее привлечение одного нового пассажира стоило компании 13 000 руб., то сейчас – 700 руб.», – похвастался Савельев. «Мы крупнейший IT-игрок в России, продали в 2016 г. билетов на 130 млрд руб. на своем сайте, РЖД – всего на 86 млрд руб.», – продолжил он. Но только каждый четвертый посетитель сайта купил билет, уточнил Савельев.

В конце 2016 г. капитализация «Аэрофлота» составляла $2,8 млрд, а сегодня – уже $3,6 млрд, сейчас мы оцениваем, стоит ли нам бороться за рейтинг «5 звезд» Skytrax, отметил гендиректор «Аэрофлота» и спросил акционеров, заинтересованы ли они в этом. Таких авиакомпаний с пятью звездами в мире всего девять, и среди них нет ни американских, ни европейских, а компания, получившая «5 звезд», быстро увеличивала свою капитализацию в полтора раза, пояснил он. Мы оцениваем, сколько составят затраты, смогут ли пассажиры летать, ведь стоимость перевозок выросла бы, уточнил он.

Думаю, группа «Аэрофлот» досрочно выполнит пункт стратегии по достижению перевозок 70 млн пассажиров – не в 2025 г., а в 2022 г., закончил он доклад.