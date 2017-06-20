10 лучших авиакомпаний мира по версии Skytrax
В топ-100 попали две российские компании
Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала топ-100 лучших авиакомпаний мира 2017 г. Первую строчку рейтинга занимают катарские Qatar Airways
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Singapore Airlines — на втором месте
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Тройку лучших замыкает японская ANA All Nippon Airways
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Лидер прошлогоднего рейтинга – Emirates – расположился на четвертом месте
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Cathay Pacific (Гонконг) — пятое место
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EVA Air (Тайвань) на шестом месте
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Lufthansa (Германия) — седьмое место
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Etihad Airways (ОАЭ) на восьмом месте
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Hainan Airlines (Китай) — девятое место
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Garuda Indonesia (Индонезия) — десятое место
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«Аэрофлот» расположился на 30-й строчке
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Вторая российская компания, попавшая в рейтинг, — S7 Airlines (95-е место)
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