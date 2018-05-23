РФПИ и арабские фонды оказались акционерами «Аэрофлота»

В конце прошлого года они купили акции авиаперевозчика на 10 млрд рублей

Как рассказал «Ведомостям» гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев (на фото – справа), акции "Аэрофлота" покупались в конце 2017 года Евгений Разумный / Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с фондами из Бахрейна, Кувейта и ОАЭ вложили в акции «Аэрофлота» 10 млрд руб., следует из информации на официальном стенде РФПИ на Петербургском международном экономическом форуме. Как рассказал «Ведомостям» гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, акции приобретались в конце 2017 г. Он не назвал размер приобретенного пакета. По его словам, РФПИ не планирует продавать свою долю. «Мы с партнерами верим в рост компании, но также открыты и для увеличения доли», – сказал Дмитриев.

Исходя из средней цены акций «Аэрофлота» в декабре 2017 г. на Московской бирже, за 10 млрд руб. можно было купить 6,4% акций авиакомпании. По словам Дмитриева, это финансовая инвестиция, номинировать представителей в совет директоров компании фонд с партнерами не намерен.

В последней опубликованной отчетности «Аэрофлота» за I квартал 2018 г. указан единственный крупнейший акционер в лице государственного Росимущества, которому принадлежит 51,17% компании. В свободном обращении на бирже находится 45,8% акций.

«Аэрофлот» является крупнейшим российским авиаперевозчиком. В 2017 г. компания перевезла 50,1 млн пассажиров, выполнив 368 500 рейсов. За прошлый год чистая прибыль компании по МСФО составила 23,06 млрд руб. (-40,6% к предыдущему году) при выручке 532,9 млрд руб. (+7,5%). За четыре месяца 2018 г. «Аэрофлот» перевез 15,2 млн пассажиров, нарастив показатель на 7,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

В рейтинге самых дорогих брендов авиакомпаний в мире, который составляет консалтинговая компания Brand Finance, «Аэрофлот» занял в 2018 г. 24 место, поднявшись за год на одну строчку. По оценкам консалтинговой компании, бренд «Аэрофлота» подорожал до $1,4 млрд с $1,3 млрд годом ранее. При этом «Аэрофлот» второй год подряд был признан авиакомпанией с самым узнаваемым брендом.

РФПИ был создан правительством России в 2011 г. для привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. На сайте фонда сказано, что за время своей работы он совместно с партнерами инвестировал 1,2 трлн руб., из которых 100 млрд руб. выделил сам фонд, а остальное – иностранные инвесторы.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»