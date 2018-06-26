General Electric сократится на треть

Томограф Revolution CT производства GE Healthcare Martin Schutt / DPA / ТАСС

В день исключения ее акций из индекса Dow Jones Industrial Average, в котором они присутствовали без перерыва с 1907 г., General Electric (GE) сообщила о планах избавиться от двух ключевых подразделений. Подразделение медицинского оборудования будет выделено в отдельную компанию, также будет продана доля в нефтесервисной компании Baker Hughes, с которой GE объединила свой нефтегазовый бизнес всего два года назад.

Сейчас у GE восемь подразделений – семь производственных, а также финансовое GE Capital. Совокупная выручка составила в 2017 г. $125,3 млрд. Генеральный директор Джон Флэннери объявил в прошлом октябре, что компания намерена избавиться от активов на $20 млрд.

Бизнес по выпуску осветительного оборудования GE пытается продать уже более года. На продажу также были выставлены транспортные активы; это в основном производство локомотивов, которое в конце мая GE договорилась объединить с Westinghouse Air Brake Technologies Corp. (Wabtec) в сделке размером $11 млрд. Акции объединенной компании получили акционеры GE, у нее же осталось лишь 9,9% акций, которые она должна продать в течение трех лет.

Выручка GE Healthcare составила в прошлом году $19,1 млрд, GE Oil & Gas – $17,2 млрд. Таким образом, совокупная выручка четырех подразделений, которые GE хочет вычленить из своего состава, превышает 30% всей компании. Она сосредоточится на развитии оставшихся четырех направлений – подразделений электроэнергетического ($36 млрд в 2017 г.) и авиационного оборудования ($27,4 млрд), возобновляемой энергетики ($10,3 млрд), а также GE Capital ($9,1 млрд). Чтобы ускорить их развитие, процесс принятия решений и инвестирования, предполагается передать значительную часть полномочий на уровень подразделений. Сейчас штаб-квартира проводит для подразделений исследования, предоставляет маркетинговые и другие услуги, в значительной степени принимает решения о капиталовложениях.

«Теперь мы будем двигаться вперед таким образом. Мы провели радикальный пересмотр портфеля, радикально меняем способ управления компанией, – сказал Флэннери в интервью The Wall Street Journal. – Десятилетиями этой компанией руководили из центра. Мы меняем этот подход на противоположный, передавая на места ресурсы и инвестиционные возможности».

Во вторник перед началом торгов акции GE были исключены из индекса DJIA, в который вошли еще при его создании в 1896 г. В начале ХХ в. GE ненадолго исключалась из индекса, но потом находилась в нем без перерыва с 1907 г. Вместо нее в Dow Jones сейчас включена аптечная сеть Walgreens Boots Alliance.

За последний год акции GE упали более чем на 50%, а рыночная капитализация сократилась более чем на $100 млрд.

Руководство GE в основном не хочет продавать проблемные активы за деньги, пишет WSJ, поэтому, как в случае с производством локомотивов, ищет другие возможности. Так же оно решило поступить и с подразделением медицинского оборудования, которое, в частности, выпускает томографы и прочие аппараты для больниц, лабораторий и исследовательских центров. Оно будет выделено в отдельную компанию, 20% акций которой разместят на бирже, сообщила во вторник GE; затем оставшиеся акции будут распределены среди нынешних акционеров GE. К новой компании также перейдут обязательства материнской на $18 млрд, рассказали WSJ люди, знакомые с ситуацией. По их словам, процесс выделения GE Healthcare займет 1-1,5 года.

GE также сообщила, что в ближайшие 2-3 года намерена выйти из капитала Baker Hughes. В 2016 г., еще при прежнем гендиректоре Джеффри Иммелте, она объединила с ней свои нефтегазовые активы, получив в увеличенной компании две трети акций. Эта доля сейчас стоит около $23 млрд.

Если GE завершит трансформацию, как планируется, она превратится в более простую компанию с четырьмя подразделениями, включая относительно небольшое финансовое, которое до кризиса 2008 г. было одним из крупнейших финансовых институтов в США и занималось различными видами деятельности, от ипотечного кредитования до страхования. Кроме того, по размеру компания, которая в начале века была крупнейшей в мире (ее капитализация достигала $594 млрд) будет гораздо меньше. По итогам торгов во вторник рыночная стоимость GE составила $110,7 млрд. Но после обнародования плана реорганизации котировки в начале торгов во вторник подскочили на 6,7%.