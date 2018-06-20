General Electric будет исключена из индекса Dow Jones

Это последняя компания, находившаяся в индексе с момента его создания в 1896 году

General Electric Company была одной из 12 промышленных компаний, включенных в расчет индекса Dow Jones Industrial Average 26 мая 1896 года Wikipedia

Акции американского конгломерата General Electric (GE), который в начале этого века был крупнейшей компанией США и мира по рыночной капитализации, будут исключены из фондового индекса Dow Jones Industrial Average, сообщил провайдер S&P Dow Jones Indices.

GE была последней компанией, находившейся в DJ с момента его создания в 1896 г.; она была компонентом индекса практически все время за исключением небольшого периода в начале ХХ в., после чего снова была включена в 1907 г. Изначально в индексе было 12 промышленных компаний, в 1928 г. их число увеличилось до 30.

В 2000 г. капитализация GE достигла рекордных $594 млрд. Она вышла в мировые лидеры после того, как в результате лопания пузыря начали падать акции технологических компаний. GE находилась на вершине несколько лет, пока ее не сменила Exxon Mobil, стоимость которой росла благодаря начавшемуся буму на сырьевых рынках.

За последний год капитализация GE сократилась на 55%, или более чем на $100 млрд, тогда как индекс Dow Jones вырос на 15,1%. Сейчас GE стоит $114,65 млрд, являясь самой дешевой компанией в индексе.

GE активно расширяла бизнес в разных областях при Джеке Уэлче, который был ее гендиректором в 1981-2001 гг., и сменившем его Джеффри Иммелте. Однако кризис 2008 г. сильно ударил по разросшейся бизнес-империи. Ей пришлось впоследствии избавиться от большей части финансового подразделения GE Capital, которое до кризиса было одним из крупнейших кредиторов в США (и несколько лет работало в России), а также от медиаподразделения NBCUniversal. Сокращать активы GE начала еще при Иммелте, но сменивший его прошлым летом Джон Флэннери активизировал процесс. В ноябре 2017 г. он объявил о масштабной реорганизации, в результате которой бизнес GE будет построен вокруг трех основных подразделений, связанных с авиационной отраслью, энергетическим сектором и сферой здравоохранения.

План реструктуризации предполагает продажу активов на $20 млрд к концу 2019 г. В его рамках GE уже договорилась продать железнодорожный бизнес и планирует избавиться от бизнеса по производству осветительной аппаратуры; оба подразделения были созданы более столетия назад.

Финансовые проблемы продолжают преследовать GE. В январе она выявила новые сложности в GE Capital, доставшиеся в наследство от приобретенных ранее страховых компаний. GE сообщила, что спишет $6,2 млрд по итогам IV квартала 2017 г. и выделит $15 млрд на семилетний срок, чтобы увеличить резервы в страховом бизнесе, который остался у нее, тогда как от банковских и прочих финансовых активов она избавилась. Флэннери тогда даже заявил, что руководство рассматривает возможность разделения GE на части.

Вместо GE в индекс будет включена аптечная сеть Walgreens Boots Alliance с капитализацией $64 млрд. В результате «DJIA станет лучше представлять секторы потребления и здравоохранения экономики США», заявил Дэвид Блитцер, председатель индексного комитета S&P Dow Jones Indices.

В отличие от большинства индексов, в DJIA веса компаний определяются по цене их акций, а не рыночной капитализации. С ценой акции $12,95 вес GE составлял менее 0,5 процентного пункта. Цена акции Walgreens Boots Alliance выше ($64,61), поэтому ее вес в индексе будет существенно больше, сказал Блитцер.

Перекомпоновка индекса произойдет перед началом торгов во вторник, 26 июня.

Если в начале DJIA состоял исключительно из промышленных компаний, то теперь их в нем почти не осталось. GE стала очередной такой компанией, исключенной в последние годы, вслед за Alcoa в 2013 г. и General Motors в 2009 г. после банкротства автопроизводителя. Зато в 2015 г. индексный комитет добавил Apple.