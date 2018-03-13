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General Electric впервые в истории оставила руководство без годовых премий

General Electric (GE) впервые за 125-летнюю историю компании не выплатила премии гендиректору и другим управляющим директорам. Это следует из документов GE, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Правление решило не выплачивать премии в 2017 г. и отменило вознаграждения в виде акций, которые должны выплачиваться по принятому в 2015 г. плану. «В результате PSUs (акции, получаемые руководителем компании по результатам работы) были отложены до февраля 2018 г.», – указывается в сообщении. Решение обусловлено корпоративными трудностями, с которыми компания столкнулась за прошедший год.

Компания в 2017 г. урезала дивиденды, сократила рабочие места и реорганизовала совет директоров. Гендиректор GE Джон Фланнери, занявший эту должность в августе того же года, получил по итогам года совокупное вознаграждение в $9 млн.

General Electric работает в сфере инфраструктурных проектов, финансов и массмедиа. В ноябре 2017 г. GE урезала дивиденды вдвое и объявила, что конгломерат сосредоточится на трех ключевых секторах – авиации, здравоохранении и энергетике.