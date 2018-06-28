«Норникель» увеличил выплаты акционерам

За год они получат 132 млрд рублей, что на 6% больше прошлогодних выплат

Собрание акционеров «Норникеля» Максим Стулов / Ведомости

В Москве 28 июня прошло годовое общее собрание акционеров «Норникеля». В собрании приняли участие 67% акционеров. Президиум состоял из трех человек из представителей «Норникеля». Прежде в президиум поднимался и Владимир Потанин (совладелец компании), но ни на прошлогоднем, ни на нынешнем собрании его не было.

Время перед началом собрания прошло спокойно, если не считать некоторой путаницы, возникшей у стойки раздачи кофе: пожилой акционер не мог вспомнить фамилию «миллионера на П» и выбирал между Михаилом Прохоровым и Владимиром Потаниным. Но пирожки с мясом и капустой быстро прекратили небольшую дискуссию.

Собрание продлилось два часа. Акционеры утвердили годовой отчет за 2017 г. и дивиденды на общую сумму 96,211 млрд руб., с учетом промежуточных выплат - 131,689 млрд руб. ($2,09 млрд по курсу ЦБ на 28 июня). В 2016 г. суммарно на дивиденды компания направила 140 млрд руб.

Дивидендная политика «Норникеля» предполагает выплату 60% от EBITDA, если долговая нагрузка ниже 1,8, если же этот показатель равен или превышает 2,2 – то акционерам полагается 30% EBITDA. В 2017 г. долговая нагрузка выросла до 2,2 EBITDA, а для оценки дивидендов она составила 1,88, сообщала компания. Таким образом, в 2017 г. на дивиденды компания направила 52,25% EBITDA. Дивидендная доходность составила примерно 7,2%. Рентабельность по EBITDA - 44%, соотношение чистого долга ($8,2 млрд) к EBITDA - 2,1.

«Норникель» стал абсолютным лидером мировой горной отрасли как по созданию акционерной стоимости, так и по дивидендной доходности, сказал старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров. «Гибкость дивидендной политики позволяет компании соблюдать баланс между уровнем долговой нагрузки, капитальными затратами, направленными на устойчивое развитие и будущий рост компании, и прибыльностью для акционеров», - сказал он во время выступления.

Бугров напомнил, что в 2017 г. компания завершила ряд проектов, начатых ещё в 2013-2014 гг.: Талнахская обогатительная фабрика вышла на полную мощность, увеличились мощности Надеждинского металлургического завода и рафинировочного завода на Кольской ГМК. Это позволило компании увеличить производство металлов из собственного сырья на 8-16% по сравнению с 2016 г., привел данные Бугров. В октябре 2017 г. был запущен Быстринский ГОК, крупнейший за последнее десятилетие горный проект в России.

Акционеры избрали новый совет директоров. Интересы UC Rusal в нем представляют Максим Соков (до мая 2018 г. генеральный директор En+), Владислав Соловьев (президент «Русал глобал менеджмент») и Сталбек Мишаков (советник президента «Русал глобал менеджмент»), интересы Потанина - Сергей Барабашев (первый вице-президент «Норникеля»), Алексей Башкиров (заместитель генерального директора по инвестициям «Интерроса»), Марианна Захарова (первый вице-президент «Норникеля») и Андрей Бугров, интересы Романа Абрамовича - Сергей Братухин (президент CIS Investment). Независимые директора - Роджер Маннингс (независимый директор «Лукойл» и АФК «Система»), Пенни Гарет (неисполнительный председатель совета директоров компании Edcon Group), Эдвард Робертс (директор GB Minerals). Артема Волынца (генеральный директор ACG Amus Capital) и Алексея Лихачева (генеральный директор «Рублево-Архангельское») решено признать независимыми «несмотря на наличие критериев связанности».

По акционерному соглашению между UC Rusal, которая владеет 27,8% «Норникеля», и «Интерросом» из 13 членов совета директоров по четыре места закреплено за представителями этих компаний, остальные места – за независимыми директорами. Правом номинировать представителя в совет директоров «Норникеля» «Онэксим» (акционер UC Rusal) не пользуется с 2012 г. В совет директоров свою кандидатуру выдвигал Олег Дерипаска, но после введения против него санкций минфина США снял свою кандидатуру.

Накануне собрания акционеров 27 июня «Норникель» объявил период тишины перед публикацией отчета по МФСО за первое полугодие 2018 г. Новость последовала сразу после того, как Высокий суд Лондона огласил решение по спору между UC Rusal и структурой Романа Абрамовича и Александра Абрамова Crispian. Суд признал недействительной продажу 2,1% «Норникеля», принадлежавших Crispian, структуре «Интерроса» Владимира Потанина. Оспорить решение стороны могут в течение 21 дня. Будет ли компания оспаривать решение суда, представитель «Интерроса» не сказал.