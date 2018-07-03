«Газпром» заявил об отказе стокгольмского арбитража снизить цену газа для Польши
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Стокгольмский арбитраж 29 июня вынес промежуточное решение, в котором отказал польской госкомпании PGNiG в изменении цены на газ на ее условиях, сообщила 2 июля пресс-служба «Газпром экспорта». Сама PGNiG еще в субботу, 30 июня, объявляла, что промежуточное решение вынесено в ее пользу, так как суд признал за польской компанией право требовать снижения цены до рыночного уровня.
Такое право согласно контракту имеет каждая из сторон в случае существенных изменений на рынке, сообщил «Газпром экспорт». Однако арбитраж, утверждает российская компания, не согласился со способом изменения цены и ценовой формулой, предложенными PGNiG. Трибунал не согласился, что единственным фактором для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа должны быть спотовые цены.
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