«Газпром» заявил об отказе стокгольмского арбитража снизить цену газа для Польши

Это пока промежуточное решение по длящемуся три года процессу

Статья опубликована в № 4600 от 03.07.2018 под заголовком: «Газпром» скидок не дает

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Контракт на поставку газа между PGNiG и «Газпром экспортом» заключен в 1996 г. и будет действовать до 2022 г. Czarek Sokolowski / AP

Стокгольмский арбитраж 29 июня вынес промежуточное решение, в котором отказал польской госкомпании PGNiG в изменении цены на газ на ее условиях, сообщила 2 июля пресс-служба «Газпром экспорта». Сама PGNiG еще в субботу, 30 июня, объявляла, что промежуточное решение вынесено в ее пользу, так как суд признал за польской компанией право требовать снижения цены до рыночного уровня.

Такое право согласно контракту имеет каждая из сторон в случае существенных изменений на рынке, сообщил «Газпром экспорт». Однако арбитраж, утверждает российская компания, не согласился со способом изменения цены и ценовой формулой, предложенными PGNiG. Трибунал не согласился, что единственным фактором для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа должны быть спотовые цены.