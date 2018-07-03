Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4600 от 03.07.2018 под заголовком: «Газпром» скидок не дает

«Газпром» заявил об отказе стокгольмского арбитража снизить цену газа для Польши

Это пока промежуточное решение по длящемуся три года процессу
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Стокгольмский арбитраж 29 июня вынес промежуточное решение, в котором отказал польской госкомпании PGNiG в изменении цены на газ на ее условиях, сообщила 2 июля пресс-служба «Газпром экспорта». Сама PGNiG еще в субботу, 30 июня, объявляла, что промежуточное решение вынесено в ее пользу, так как суд признал за польской компанией право требовать снижения цены до рыночного уровня.

Такое право согласно контракту имеет каждая из сторон в случае существенных изменений на рынке, сообщил «Газпром экспорт». Однако арбитраж, утверждает российская компания, не согласился со способом изменения цены и ценовой формулой, предложенными PGNiG. Трибунал не согласился, что единственным фактором для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа должны быть спотовые цены.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике