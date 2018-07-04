Российские госбанки получат почти половину крупнейшего ритейлера Хорватии

Стадион «Фишт» в Сочи, где пройдет матч Россия – Хорватия Artur Lebedev / AP

Слушания об урегулировании долга крупнейшей частной компании на Балканах – хорватского продуктового ритейлера Agrokor – начались в среду в 8 утра на баскетбольном стадионе в Загребе. На них позвали 3069 кредиторов компании – всех, кто предъявил к ней требования.

Около четверти долга компании приходится на российские госбанки. Сбербанку Agrokor должна около 1,1 млрд евро, ВТБ – около 300 млн евро.

За сделку, которая передаст компанию в руки кредиторов и держателей облигаций, проголосовали владельцы 80% долга – на 33,8 млрд хорватских кун (около $4,6 млрд евро. – «Ведомости»), включая Сбербанк, сообщает Reuters.

Сбербанк в результате реструктуризации станет крупнейшим собственником компании с долей 39%, у ВТБ будет около 7%.

Сбербанк доволен решением кредиторов, сообщил его представитель. В среду в Загребе большинство кредиторов одобрили план урегулирования долга Agrokor, по которому Сбербанк станет владельцем 39% депозитарных расписок холдинга, сказал представитель банка. По его словам, суд должен согласовать утвержденный план до 10 июля этого года.

ВТБ тоже голосовал «за», говорится в ответе банка на запрос «Ведомостей»: «В результате данного плана доля ВТБ в Agrokor составит порядка 7%. Мы заинтересованы в росте капитализации компании и возврате задолженности».

Еще недавно Agrokor была крупнейшей частной компанией Хорватии. На начало 2016 г. на нее работало 60 000 человек, выручка группы в 2015 г. составила 6,6 млрд евро, а чистая прибыль – 175 млн евро. Но оказалось, что отчетность группы недостоверна, расплачиваться с банками и поставщиками ей нечем. Хорватия приняла специальный закон для поддержки компании: ее крах вызвал бы рецессию в стране.

В Сочи на стадионе «Фишт» 7 июля состоится матч четвертьфинала ЧМ-2018 по футболу сборных России и Хорватии. Сборная Хорватии прибыла в Сочи еще в понедельник 2 июля, сборная России прибудет 5 июля.