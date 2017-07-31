Как Сбербанк и ВТБ рискуют потерять 1,4 млрд евро в Хорватии

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Сотрудничество с самым богатым человеком на Балканах – Ивицей Тодоричем (на фото слева) – завершилось для Германа Грефа (справа) неприятным сюрпризом Андрей Махонин / Ведомости

Еще недавно Agrokor была крупнейшей частной компанией Хорватии. На начало 2016 г. на нее работало 60 000 человек, выручка группы в 2015 г. составила 6,6 млрд евро, а чистая прибыль – 175 млн евро. Сейчас она фактический банкрот, оставшийся на плаву только потому, что его падение вызвало бы рецессию во всей стране. Оказалась, что отчетность группы недостоверна, расплачиваться с банками и поставщиками ей нечем. Общий долг Agrokor согласно докладу ее внешнего управляющего до сих пор точно не подсчитан. Известно, что ее крупнейшие подразделения должны как минимум 5,2 млрд евро, в том числе более четверти – российским госбанкам. Сбербанку Agrokor должна около 1,1 млрд евро, ВТБ – около 300 млн евро.

Лишь 100 млн евро из кредита Сбербанка обеспеченные, по остальным суммам залогов нет. Как и надежды на возвращение большей части суммы в ближайшем будущем. Сбербанк в июне увеличил резервы по полной сумме кредита Agrokor до 100%, признал топ-менеджер банка. ВТБ размер резерва не раскрывает. Дело Agrokor – крупнейшее фиаско российских госбанков на внешних рынках. Как они оказались в такой ситуации?

Надежный заемщик

Казалось, что компания слишком большая, чтобы упасть, объясняет бывший сотрудник Сбербанка. У Agrokor были все признаки надежного заемщика: крупнейшая частная компания страны, на которую приходится, по официальным данным, 15% ВВП, во главе с олигархом, близким к правительству, продолжает он. Основателем и до недавних пор крупнейшим акционером компании был 66-летний Ивица Тодорич. До 2016 г., по оценке Forbes, он возглавлял список самых богатых людей на Балканах.

Приводя пример влияния Тодорича на правительство страны, СМИ обычно вспоминали, что 40-летний министр финансов Хорватии Здравко Марич с 2012 по 2016 г. работал исполнительным директором по стратегии в империи Тодорича. Хорватский парламент в мае со скандалом едва не отправил Марича в отставку по обвинению в том, что он не информировал правительство о финансовых нарушениях в компании, в руководство которой входил, – не хватило одного голоса. Марич отрицал обвинения. «Я не знал о нарушениях и даже не входил в совет директоров во время работы Agrokor, отчеты видел после их публикации», – объяснял он в интервью изданию Jutarnji List 30 апреля.