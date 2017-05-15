ВТБ в I квартале заработал 27,6 млрд против 0,6 млрд рублей годом ранее

Прибыль I квартала в этом году стала самой высокой по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет

ВТБ в I квартале заработал 27,6 млрд руб. чистой прибыли, говорится в его отчетности по МСФО. Это выше консенсус-прогноза, подготовленного «Интерфаксом»: инвестбанки ждали 23,9 млрд руб. чистой прибыли. Годом ранее банк заработал за этот же период 0,6 млрд руб. По словам зампреда правления ВТБ Герберта Мооса, прибыль I квартала в этом году стала самой высокой по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. По итогам этого года банк планирует заработать 100 млрд руб.

Чистый процентный доход банка по отношению к I кварталу 2016 г. вырос на 15% до 113 млрд руб., комиссионный – на 13,2% до 19,7 млрд руб. Рост чистого процентного дохода был обеспечен снижающейся стоимостью фондирования, что позитивно сказалось на чистой процентной марже банка, говорится в обзоре «Велес капитала». Маржа в I квартале достигла 4,1% против 3,7% в 2016 г. Моос заявил, что раньше банк ждал, что маржа будет на уровне прошлого года, однако банк повышает свой прогноз до «выше 4%». Банк также получил 4,9 млрд руб. прибыли от реализации активов, предназначенных для продажи, следует из его отчетности.

Резервы год к году выросли на 13% до 45,9 млрд руб., стоимость риска – на 30 б. п. до 1,8%. На резервы по кредитам корпоративным клиентам банк потратил 27,6 млрд руб., из них 7 млрд руб. связано с украинскими заемщиками, рассказал Моос. Существенная часть резервов пришлась и на хорватский холдинг Agrokor, указал он, однако сумму раскрыть отказался. ВТБ выдал Agrokor кредит примерно на 300 млн евро. Доля просроченных кредитов в портфеле группы выросла на 10 б. п. до 6,5%.

В 1 квартале 2017 г. портфель кредитов компаниям ВТБ сократился с начала года на 0,2% (если очистить от влияния курса) до 7,1 трлн руб. Моос признал, что корпоративный портфель растет медленнее, чем того ожидал банк. Розничный кредитный портфель вырос на 2,4% до 2,2 трлн руб. Депозиты на счетах банка выросли на 11% до 8,1 трлн руб. c начала года за счет возвращения на корпоративные счета средств государственных компаний, говорится в обзоре «Велес капитала».