Сбербанк приготовился к потере 1,1 млрд евро, выданных хорватскому ритейлеру Agrokor

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Герман Греф оставил миллиард в супермаркете Евгений Раузмный / Ведомости

В июне Сбербанк признал, что весь долг хорватского ритейлера фактически невозвратный, следует из его российской отчетности. Банк направил на провизии на 24% больше, чем в мае, – 33,7 млрд руб. В результате его прибыль почти не изменилась – 55,1 млрд руб. В комментариях к отчетности банк объяснил рост расходов формированием провизий по «крупному заемщику – международному ритейлеру» в размере 100% от его долга. Представитель Сбербанка не уточнил название компании. В мае он заявлял, что госбанк зарезервировал более 50% долга крупнейшего хорватского ритейлера Agrokor, который составляет 1,1 млрд евро.