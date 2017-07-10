Банки
Статья опубликована в № 4359 от 10.07.2017 под заголовком: Герман Греф оставил миллиард в супермаркете

Сбербанк приготовился к потере 1,1 млрд евро, выданных хорватскому ритейлеру Agrokor

Банк покрыл этот долг резервами на 100%

В июне Сбербанк признал, что весь долг хорватского ритейлера фактически невозвратный, следует из его российской отчетности. Банк направил на провизии на 24% больше, чем в мае, – 33,7 млрд руб. В результате его прибыль почти не изменилась – 55,1 млрд руб. В комментариях к отчетности банк объяснил рост расходов формированием провизий по «крупному заемщику – международному ритейлеру» в размере 100% от его долга. Представитель Сбербанка не уточнил название компании. В мае он заявлял, что госбанк зарезервировал более 50% долга крупнейшего хорватского ритейлера Agrokor, который составляет 1,1 млрд евро.

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