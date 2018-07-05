Boeing поглотит подразделение коммерческих самолетов Embraer

Фактически речь идет о поглощении Boeing части бразильской компании Pascal Rossignol / REUTERS

Американский Boeing и бразильский Embraer объявили о создании совместного предприятия по производству региональных самолетов на базе подразделения коммерческих самолетов Embraer. Фактически речь идет о поглощении Boeing части бразильской компании: его доля в СП, оцененном для сделки в $4,75 млрд, составит 80%, пишет The Wall Street Journal. Коммерческие детали сделки не раскрываются.

Смысл сделки для Boeing - укрепление позиций в противостоянии с Airbus на рынке узкофюзеляжных пассажирских самолетов регионального класса, отмечает CNBC. У Boeing до сих пор не было прямого ответа на новые лайнеры CSeries канадской Bombardier, особенно на 110-местный CS100, пишет издание. Airbus в начале июля закрыл сделку по приобретению 50,01% в проекте CSeries.

В портфеле Embraer есть уже сертифицированные новые региональные самолеты Embraer E-Jet E2 на 80-114 мест в зависимости от компоновки. Их преимуществом компания называет наибольшее в классе удлинение крыла и новые двигатели, что вместе обеспечивает «более чем 10%-ное» превосходство над конкурентами по стоимости эксплуатации.

В 2017 г. Airbus оценивал емкость мирового рынка в 6000 новых 100-150-местных самолетов в течение 20 лет. Прямым конкурентом E-Jet E2 и CSeries является российский проект Sukhoi Superjet.