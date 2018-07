The Guardian назвала Волошина бенефициаром американской нефтехимической компании

В расследовании утверждается, что Волошин получил 2,5% акций и место независимого директора в совете директоров Андрей Гордеев / Ведомости

Бывший руководитель администрации президента России в 1999–2003 гг. Александр Волошин владеет долей в американской компании American Ethane, говорится в совместном расследовании газеты The Guardian и центра «Досье» Михаила Ходорковского. Волошин отказался от комментариев изданию. «Ведомости» отправили электронное письмо в его приемную и ожидают ответа.

В расследовании утверждается, что Волошин вложил в American Ethane $1,25 млн, получив 2,5% акций. Теперь его пакет может стоить десятки миллионов долларов, отмечает The Guardian. По данным журналистов, расчеты по сделке шли в том числе через Deutsche Bank.

American Ethane занимается производством этана (один из элементов, получаемых при добыче углеводородов, используется в производстве пластика), ее штаб-квартира располагается в Хьюстоне. На сайте компании Волошин не значится среди членов совета директоров. В ноябре 2017 г. компания заключила договор на $26 млрд на поставку жидкого этана в Китай. Договоренности были достигнуты после встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Американский президент тогда продвигал сделки, которые позволят создать тысячи рабочих мест в США, приводит The Guardian заявление Белого дома. На церемонии подписания торгового меморандума также присутствовал министр торговли США Уилбур Росс, который, по данным «Райского досье», имел деловые связи с российским нефтехимическим холдингом «Сибур».

Совместно с Волошиным инвесторами American Ethane стали бывший вице-спикер Госдумы Михаил Юрьев и бизнесмены Константин Николаев и Андрей Кунатбаев. Кроме того, в компанию вложил $50 млн миллиардер Роман Абрамович. По данным The Guardian, Абрамовича пригласил в проект именно Волошин, о чем последнего просил Юрьев. Однако после объявления санкций США против России в связи с присоединением Крыма Абрамович вышел из American Ethane. Представитель Абрамовича отказался от комментариев.

По данным The Guardian, Волошин, несмотря на небольшую долю, получил место независимого директора в совете директоров компании. Однако на сайте American Ethane Волошин не значится членом совета. В управляющий орган входят Николаев и Кунатбаев.

Волошил был руководителем администрации президента Бориса Ельцина с марта 1999 г., а затем возглавил администрацию Владимира Путина, проработав в ней до конца октября 2003 г. Хотя Волошин ушел из российской власти, однако остается влиятельной политической фигурой и имеет обширные контакты на Западе, в том числе с бывшим госсекретарем Генри Киссинджером, который консультирует администрацию Трампа по России, пишет газета. Именно Волошин курирует с 2009 г. экспертную работу по созданию в Москве международного финансового центра.

Гендиректор American Ethane Джон Хьюталинг сказал The Guardian, что связи компании с Россией были раскрыты перед соответствующими ведомствами США. Николаев и Кунатбаев при этом официально числятся членами совета директоров компании. Однако участие Волошина в проекте держалось в секрете, указывает The Guardian. Будучи бывшим членом ближайшего окружения Путина, он квалифицируется согласно правилам комплаенса как политически значимое лицо (politically exposed person), и, значит, его транзакции подлежат усиленному надзору. Кунатбаев назвал Волошина в беседе с The Guardian честным человеком, который не рассматривает США как враждебную страну.

По данным газеты, Волошин регулярно ездит в США, а один из его детей учился в Бостоне. Экс-глава президентской администрации является членом совета директоров института East-West в Нью-Йорке, а его деятельность в American Ethane подразумевает поездки в Японию и Китай для презентаций компании инвесторам, указывает издание. В России Волошин возглавляет совет директоров Первой грузовой компании, а также является членом совета директоров «Яндекса».