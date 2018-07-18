Путин согласился выделить проект космического интернета в целевую программу

Начало развертывания группировки «Сфера» запланировано на 2022 год Евгений Разумный / Ведомости

Новая администрация «Роскосмоса» подготовила «видение» проекта «Сфера» по созданию глобальной системы спутникового интернета, а президент Владимир Путин одобрил выделение проекта в отдельную целевую программу. Об этом журналистам в среду рассказал новый руководитель корпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы получили согласие президента сегодня на то, чтобы была сформирована отдельная федеральная целевая программа (для финансирования этого проекта)», — сказал Рогозин. Суть проекта заключается в том, чтобы объединить гражданские и военные спутники для зондирования земли, а также для обеспечения всей территории России связью и интернетом.

«Сегодня у России десятки гражданских спутников и десятки спутников оборонного значения, а нам нужно 640 спутников, которые создадут оптимальную группировку для дистанционного зондирования земли, обеспечения прекрасной дистанционной связью территории всей нашей страны. По сути дела, это пересмотр подходов к формированию нашей орбитальной группировки. Страна наша — самая большая по территории, есть труднодоступные места — физически не напасешься оптоволокна и линий электропередач. Космос в России позволит связать страну», — пояснил Рогозин.

Суммы, в которую бюджету обойдется «Сфера», Рогозин не назвал.

По словам руководителя «Роскосмоса», начало развертывания группировки «Сфера» запланировано на 2022 г., причем речь о создании 640 серийных аппаратов, а не сделанных в рамках опытно-конструкторских работ, отметил Рогозин. Чтобы группировка была полноценной, спутники должны быть выведены на орбиту если не одновременно, то очень быстро, добавил он.

«Надо строить новые фабрики, надо создать производство элементной базы космического назначения с типономиналом 22 нанометра — чтобы это были небольшие аппараты, а не такие лопухи, как были раньше», — перечислил он. «Мы посчитали, что мы можем это сделать, — и это отличная идея, потому что для нас это формирует долгосрочный заказ на «Ангару», — добавил Рогозин. По его словам, для формирования группировки из 640 спутников понадобится не менее 25 ракет «Ангара». «А это хорошая загрузка Омского завода, это решение финансовых проблем, связанных с Центром Хруничева», — отметил Рогозин.

По его словам, контракт на строительство пускового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса «Ангара-5П» должен быть подписан в ближайшие недели.

О системе «Сфера» Путин упоминал на прямой линии 7 июня, назвав ее прорывным проектом. Сегодня он поручил запустить все 640 составляющих ее спутников с 2022 по 2028 г.

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