Бизнес

Новости

Рогозин объявил о создании «Роскосмоса 2.0»

Размах задач, поставленный перед «Роскосмосом» президентом Владимиром Путиным, позволяет говорить о его полном обновлении, «Роскосмосе 2.0», рассказал сегодня руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.

На совещании в среду президенту были представлены планы развития Роскосмоса, сказал Рогозин, занявший пост руководителя госкорпорации несколько недель назад. По его словам, Путин «очень внимательно относится к тому, как идет становление новой администрации "Роскосмоса". Он настаивает на том, чтобы в кратчайшие сроки были проанализированы все вопросы, от которых зависит развитие как гражданского космоса, так и направленного на обеспечение безопасности».

Среди планов, представленных Путину, был пакет решений по ускорению работ по ракете среднего класса «Союз 5», рассказал Рогозин. Контракт на создание этой ракеты во вторник был подписан Роскосмосом с РКК «Энергия», напомнил он. Следующим шагом станет создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, добавил руководитель «Роскосмоса».

«Президент прекрасно понимает и поддерживает нашу корпорацию в том, что реализация такого амбициозного проекта, сравнимого с "Энергия-Буран", вполне серьезно приведет к тому, что сам "Роскосмос" значительно обновится — будет другой "Роскосмос" просто», — добавил Рогозин. Этот проект потребует модернизации производства, новой ресурсной базы, пояснил он: «То есть, фактически это будет "Роскосмос 2.0».

Сегодня в Кремле состоялась встреча президента с руководством ракетно-космической промышленности. В ходе встречи Путин поручил ускорить работы по проекту тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с тем, чтобы ее запуск с космодрома «Восточный» состоялся в 2021 году.