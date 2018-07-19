Вернутся ли в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты?

Boeing и другие компании стремятся сделать их быстрее и жизнеспособнее Concorde

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Первоначальная цель Boom Technology – сократить время трансконтинентальных рейсов в два с лишним раза Boom Supersonic

Спустя 15 лет после прекращения эксплуатации Concorde в аэрокосмической отрасли идут разговоры о возвращении сверхзвуковых самолетов в гражданскую авиацию. Инвесторы, производители самолетов и поставщики комплектующих хотят возродить их. Но вопрос в том, одобрят ли их регуляторы и готовы ли пассажиры платить больше за быстрый перелет. Ведь Concorde смог сократить время в пути между Нью-Йорком и Лондоном или Парижем примерно вдвое до 3,5 часа, но оказался экономически невыгодным.

В число сторонников сверхзвуковых самолетов входят Boeing, Lockheed Martin и стартап из Колорадо Boom Technology. Гендиректор Boeing Деннис Мюленбург ожидает, что сверхзвуковые самолеты станут «жизнеспособными в течение следующего десятилетия» и что дальнейший прогресс позволит соединить города по всему миру рейсами, длящимися не более нескольких часов. «Это выполнимо», – заявил он в интервью на авиасалоне в Фарнборо. Сложнее решить проблемы экономического плана, отмечает Мюленбург: «Много ли людей будут платить больше, чтобы летать быстрее?»

Boeing по-прежнему пытается ответить на этот вопрос. Достаточно ли увеличить скорость вдвое «или нужно летать гораздо быстрее на более длинных маршрутах», задается вопросом ее технический директор Грег Хислоп.