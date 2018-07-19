Бизнес / Транспорт

Вернутся ли в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты?

Boeing и другие компании стремятся сделать их быстрее и жизнеспособнее Concorde
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Спустя 15 лет после прекращения эксплуатации Concorde в аэрокосмической отрасли идут разговоры о возвращении сверхзвуковых самолетов в гражданскую авиацию. Инвесторы, производители самолетов и поставщики комплектующих хотят возродить их. Но вопрос в том, одобрят ли их регуляторы и готовы ли пассажиры платить больше за быстрый перелет. Ведь Concorde смог сократить время в пути между Нью-Йорком и Лондоном или Парижем примерно вдвое до 3,5 часа, но оказался экономически невыгодным.

В число сторонников сверхзвуковых самолетов входят Boeing, Lockheed Martin и стартап из Колорадо Boom Technology. Гендиректор Boeing Деннис Мюленбург ожидает, что сверхзвуковые самолеты станут «жизнеспособными в течение следующего десятилетия» и что дальнейший прогресс позволит соединить города по всему миру рейсами, длящимися не более нескольких часов. «Это выполнимо», – заявил он в интервью на авиасалоне в Фарнборо. Сложнее решить проблемы экономического плана, отмечает Мюленбург: «Много ли людей будут платить больше, чтобы летать быстрее?»

Boeing по-прежнему пытается ответить на этот вопрос. Достаточно ли увеличить скорость вдвое «или нужно летать гораздо быстрее на более длинных маршрутах», задается вопросом ее технический директор Грег Хислоп.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике