Вернутся ли в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты?
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Спустя 15 лет после прекращения эксплуатации Concorde в аэрокосмической отрасли идут разговоры о возвращении сверхзвуковых самолетов в гражданскую авиацию. Инвесторы, производители самолетов и поставщики комплектующих хотят возродить их. Но вопрос в том, одобрят ли их регуляторы и готовы ли пассажиры платить больше за быстрый перелет. Ведь Concorde смог сократить время в пути между Нью-Йорком и Лондоном или Парижем примерно вдвое до 3,5 часа, но оказался экономически невыгодным.
В число сторонников сверхзвуковых самолетов входят Boeing, Lockheed Martin и стартап из Колорадо Boom Technology. Гендиректор Boeing Деннис Мюленбург ожидает, что сверхзвуковые самолеты станут «жизнеспособными в течение следующего десятилетия» и что дальнейший прогресс позволит соединить города по всему миру рейсами, длящимися не более нескольких часов. «Это выполнимо», – заявил он в интервью на авиасалоне в Фарнборо. Сложнее решить проблемы экономического плана, отмечает Мюленбург: «Много ли людей будут платить больше, чтобы летать быстрее?»
Boeing по-прежнему пытается ответить на этот вопрос. Достаточно ли увеличить скорость вдвое «или нужно летать гораздо быстрее на более длинных маршрутах», задается вопросом ее технический директор Грег Хислоп.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}