Частные компании занялись разработкой сверхзвуковых космопланов
- Энди Пастор
- / The Wall Street Journal
Суперскоростные авиалайнеры, доставляющие пассажиров с одного континента на другой менее чем за час, могут стать реальностью в обозримом будущем. Новые разработки в аэрокосмической отрасли могут способствовать появлению нового поколения сверхзвуковых летательных аппаратов спустя более 10 лет после прекращения эксплуатации лайнеров Concorde.
Усовершенствование двигателей и дизайна космических кораблей, появление более дешевых ракет-носителей многоразового использования меняют подход к орбитальным миссиям как государств, так и частных компаний. SpaceX Илона Маска, Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса разрабатывают ракеты, пригодные к повторному запуску после незначительного ремонта.
Информация о некоторых исследованиях и разработках Пентагона также позволяет предположить, что новые технологии могут быть использованы не только в военных целях, а в секторе авиаперевозок в будущем может произойти настоящая революция.
Несмотря на огромное количество технических проблем, которые еще предстоит решить, а также требующиеся серьезные инвестиции, некоторые предприниматели уже сейчас верят, что это возможно. Используя новейшие разработки двигателей, возможности 3D-печати и принцип многократного использования ракеты-носителя, они планируют заменить существующие авиалайнеры так называемыми космопланами. Эти аппараты смогут перемещаться со скоростью как минимум в пять раз превосходящей скорость звука – около 5600 км/ч. Между тем, крейсерская скорость современных авиалайнеров – около 800 км/ч.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}