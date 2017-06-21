Частные компании занялись разработкой сверхзвуковых космопланов

Из Лондона в Нью-Йорк на таком лайнере можно будет долететь за 40 минут

Новый аппарат, возможно, сможет летать в несколько раз быстрее, чем Concorde Ron Wurzer / AP

Суперскоростные авиалайнеры, доставляющие пассажиров с одного континента на другой менее чем за час, могут стать реальностью в обозримом будущем. Новые разработки в аэрокосмической отрасли могут способствовать появлению нового поколения сверхзвуковых летательных аппаратов спустя более 10 лет после прекращения эксплуатации лайнеров Concorde.

Усовершенствование двигателей и дизайна космических кораблей, появление более дешевых ракет-носителей многоразового использования меняют подход к орбитальным миссиям как государств, так и частных компаний. SpaceX Илона Маска, Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса разрабатывают ракеты, пригодные к повторному запуску после незначительного ремонта.

Информация о некоторых исследованиях и разработках Пентагона также позволяет предположить, что новые технологии могут быть использованы не только в военных целях, а в секторе авиаперевозок в будущем может произойти настоящая революция.

Несмотря на огромное количество технических проблем, которые еще предстоит решить, а также требующиеся серьезные инвестиции, некоторые предприниматели уже сейчас верят, что это возможно. Используя новейшие разработки двигателей, возможности 3D-печати и принцип многократного использования ракеты-носителя, они планируют заменить существующие авиалайнеры так называемыми космопланами. Эти аппараты смогут перемещаться со скоростью как минимум в пять раз превосходящей скорость звука – около 5600 км/ч. Между тем, крейсерская скорость современных авиалайнеров – около 800 км/ч.