Boeing: к авиакатастрофам приводят несколько ошибок пилотов подряд

Топ-менеджер Boeing отметил, что компания активно продолжает работу над технологией автономного руления М. Стулов / Ведомости

Boeing работает над развитием технологий, одна из них - беспилотный самолет, рассказал на авиасалоне в Ле-Бурже вице-президент Boeing по развитию новых продуктов Майк Спиннет.

Сейчас самолеты могут самостоятельно лететь, садиться, регулировать тягу, осуществлять навигацию, вести мониторинг исправности систем, пилоты могут поднять самолет в воздух и до самой посадки больше не притронуться к штурвалу, рассказал Спиннет.

«Но есть вещи, которые самолет пока не может делать самостоятельно, и они представляют для компании вызов: запускать двигатель, разгоняться, взлетать, рулить по аэродрому, вести визуальное наблюдение, учитывать непредвиденные ситуации», - продолжил Спиннет.

Топ-менеджер Boeing отметил, что компания активно продолжает работу над технологией автономного руления. «Это опасный процесс, во время которого самолеты часто получают повреждения», - сказал он.

Анализ авиакатастроф показывает, что к ним приводят совершенные подряд несколько ошибок пилотов, почти не бывает, чтобы одна ошибка была фатальной, рассказал Спиннет. Задачей автономного самолета будет вовремя прервать такую цепь ошибок или не совершать их в принципе.

«Мы пока не знаем, возможно ли это, но будем проводить исследования, пока не узнаем точно», - обещает Спиннет.

Главный вопрос в автономном пилотировании - сможет ли когда-нибудь машина обеспечить тот же уровень безопасности, что и пилот. Глобальный вызов - научить машину принимать решения, ведь ситуации никогда не повторятся с 100%-ной точностью и решения всегда немного отличаются. «Сейчас на наших симуляторах машины учатся принимать решения», - говорит Спиннет.

Кроме того, компания работает над прототипом небольшого турбовинтового беспилотного грузового самолета. Boeing также проводит исследования в области сверхзвуковых гражданских перевозок с количеством мест меньше 70, но бизнес-модель таких самолетов была бы сложной, рассказал Спиннет.

Из-за высокого уровня шума такие самолеты смогут летать не во все аэропорты, только между отдельными хабами, и поэтому возникает вопрос, не быстрее ли долететь напрямую на дозвуковом лайнере, говорит вице-президент Boeing.

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