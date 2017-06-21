Boeing: к авиакатастрофам приводят несколько ошибок пилотов подряд

Топ-менеджер Boeing отметил, что компания активно продолжает работу над технологией автономного руления
М. Стулов / Ведомости
Boeing работает над развитием технологий, одна из них - беспилотный самолет, рассказал на авиасалоне в Ле-Бурже вице-президент Boeing по развитию новых продуктов Майк Спиннет.
Сейчас самолеты могут самостоятельно лететь, садиться, регулировать тягу, осуществлять навигацию, вести мониторинг исправности систем, пилоты могут поднять самолет в воздух и до самой посадки больше не притронуться к штурвалу, рассказал Спиннет.
«Но есть вещи, которые самолет пока не может делать самостоятельно, и они представляют для компании вызов: запускать двигатель, разгоняться, взлетать, рулить по аэродрому, вести визуальное наблюдение, учитывать непредвиденные ситуации», - продолжил Спиннет.
Топ-менеджер Boeing отметил, что компания активно продолжает работу над технологией автономного руления. «Это опасный процесс, во время которого самолеты часто получают повреждения», - сказал он.
Анализ авиакатастроф показывает, что к ним приводят совершенные подряд несколько ошибок пилотов, почти не бывает, чтобы одна ошибка была фатальной, рассказал Спиннет. Задачей автономного самолета будет вовремя прервать такую цепь ошибок или не совершать их в принципе.
«Мы пока не знаем, возможно ли это, но будем проводить исследования, пока не узнаем точно», - обещает Спиннет.
Главный вопрос в автономном пилотировании - сможет ли когда-нибудь машина обеспечить тот же уровень безопасности, что и пилот. Глобальный вызов - научить машину принимать решения, ведь ситуации никогда не повторятся с 100%-ной точностью и решения всегда немного отличаются. «Сейчас на наших симуляторах машины учатся принимать решения», - говорит Спиннет.
Кроме того, компания работает над прототипом небольшого турбовинтового беспилотного грузового самолета. Boeing также проводит исследования в области сверхзвуковых гражданских перевозок с количеством мест меньше 70, но бизнес-модель таких самолетов была бы сложной, рассказал Спиннет.
Из-за высокого уровня шума такие самолеты смогут летать не во все аэропорты, только между отдельными хабами, и поэтому возникает вопрос, не быстрее ли долететь напрямую на дозвуковом лайнере, говорит вице-президент Boeing.
Что показывают в Ле-Бурже
ERIC PIERMONT / AFP
В Ле-Бурже стартовал Международный Парижский авиасалон. В летной программе принимают участие 36 образцов техники из семи стран (на фото истребитель Lockheed Martin F-35)
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Pascal Rossignol / Reuters
Airbus поднимет в воздух среднемагистральный самолет нового поколения А321 Neo и новейшего представителя дальнемагистрального семейства А350 – лайнер А350-1000. Также авиакомпания показывает лайнер A380plus с новым дизайном крыла (на фото). Обновленная аэродинамика позволит экономить топливо
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Pascal Rossignol / Reuters
Boeing покажет в полете свой новейший среднемагистральный лайнер В737 Мах 9. Это семейство – самый быстропродаваемый самолет в истории американской корпорации
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Michel Euler / AP
Также Boeing и Airbus представят в статической и летной программах военные самолеты и вертолеты. На фото президент Франции Эммануэль Макрон в кабине военно-транспортного самолета Airbus A400-M
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ERIC PIERMONT / AFP
Шесть полетов совершит американская техника, Франция вне конкуренции – 23 полета (на фото Dassault Aviation Rafale)
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Марина Лысцева / ТАСС
Российский государственный холдинг ОАК покажет только макеты регионального Ил-114-300, ближнемагистрального SSJ100, среднемагистрального МС-21, проект российско-китайского дальнемагистрального самолета. На первом плане макет советского сверхзвукового стратегического атомного бомбардировщика ОКБ Мясищева М-60, проект этого самолета так и не был реализован
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ERIC PIERMONT / AFP
Из всех самолетов ОАК эксплуатируется только SSJ100 (в собственной ливрее на статической выставке его показывает мексиканская авиакомпания Interjet – крупнейший иностранный эксплуатант, 22 SSJ100 в парке)
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Michel Euler / AP
Также ОАК показывает полноценный пилотажный тренажер самолета МС-21. Этот лайнер называют надеждой российской гражданской авиации, так как он представляет самый востребованный сегмент в гражданской авиации
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Michel Euler / AP
Холдинг «Вертолеты России» участия в шоу не принимает, но его продукцию показывает «Рособоронэкспорт»: это вертолеты Ми-29НЭ, Ми-35М, Ка-52, Ка-226, самый тяжелый в мире грузовой вертолет Ми-26Т2. Также «Рособоронэкспорт» представляет на статической выставке истребители МиГ-28 и Су-35, которые выпускает ОАК
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Марина Лысцева / ТАСС
Авиапромышленность постсовестского пространства в небе Ле-Бурже единолично представляет новый украинский среднемагистральный грузовой самолет «Антонов-132Д». Его разрабатывает госхолдинг «Антонов», первый полет состоялся только в марте этого года
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Pascal Rossignol / Reuters
По одному самолету малой авиации поднимут в воздух Япония (на фото Mitschubishi Regional Jet) и Турция, два самолета показывает Германия
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ERIC PIERMONT / AFP
Бразильская Embraer показывает в полете один из своих региональных и один из военных самолетов (на фото Embraer E 195 E2)
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Александр Воробьев / Ведомости
Международный авиасалон проходит в Ле-Бурже с 19 по 25 июня в 52-й раз. На фото легкий штурмовой самолёт Scorpion американской корпорации Textron
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Александр Воробьев / Ведомости
Сверхлегкий самолёт-разведчик T-Bird
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Александр Воробьев / Ведомости
Японский самолёт для разведки и направления огня Р-1. Оснащён сверхчувствительными сенсорами (оптическими, акустическими, магнитного излучения) для обнаружения самолетов, подлодок и кораблей противника
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Александр Воробьев / Ведомости
Японский бизнес-джет Honda
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Александр Воробьев / Ведомости
Ракета французской компании Arianespace, мирового лидера по количеству коммерческих запусков