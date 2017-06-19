В Ле Бурже стартует крупнейшее аэрокосмическое шоу

Из постсоветских производителей в летной программе будет участвовать только украинский «Антонов-132Д»

Прототип Embraer E195-E2 Michel Euler / AP

Международный Парижский авиасалон (неофициально он именуется «Ле Бурже» по названию городка под Парижем и его аэропорта) пройдет 19–25 июня в 52-й раз. Это крупнейшее авиашоу в мире, статистику этого года организатор (Французская ассоциация аэрокосмической промышлености – GIFAS) еще не раскрывал. В 2015 г. шоу посетили 149 900 представителей компаний, 201 600 простых зрителей, свыше 2300 компаний представили экспозиции.

На шоу в этом году будет выставлено 130 самолетов и вертолетов, говорится на сайте авиасалона. В летной программе примут участие 36 образцов техники из семи стран.

Российский госхолдинг Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) покажет только макеты всей своей гражданской линейки: регионального Ил-114-300, ближнемагистрального SSJ100, среднемагистрального МС-21, российско-китайского дальнемагистрального самолета (существует пока как идея, в России даже название ему еще не придумали, китайцы окрестили будущий самолет А929). Из всех этих самолетов эксплуатируется только SSJ100 (в собственной ливрее на статической выставке его покажет мексиканская авиакомпания Interjet – крупнейший иностранный эксплуатант, 22 SSJ100, в парке). Обновленные Ил-114 будут выпускаться с 2019 г.

Авиапромышленность постсовестского пространства в небе Ле Бурже единолично представит новый украинский среднемагистральный грузовой самолет «Антонов-132Д». Его разрабатывает госхолдинг «Антонов», его первый полет состоялся только в марте этого года. По одному самолету малой авиации поднимут в воздух Япония и Турция, два самолета представит Германия. Бразильская Embraer покажет в полете один из своих региональных и один из военных самолетов. Шесть полетов совершит американская техника, Франция вне конкуренции – 23 полета.

twitter.com/AntonovCompany Авиапромышленность постсовестского пространства в небе Ле Бурже единолично представит новый украинский среднемагистральный грузовой самолет «Антонов-132Д» 1/4 twitter.com/AntonovCompany 2/4 twitter.com/AntonovCompany 3/4 twitter.com/AntonovCompany 4/4

Также ОАК представит полноценный пилотажный тренажер самолета МС-21. Этот лайнер называют надеждой российской гражданской авиации, так как он представляет самый востребованный сегмент в гражданской авиации. Первый полет МС-21 состоялся в конце мая, коммерческие поставки должны начаться в 2019 г.

Госхолдинг «Вертолеты России» участия в шоу не принимает, но его продукцию покажет «Рособоронэкспорт»: это вертолеты Ми-29НЭ, Ми-35М, Ка-52, Ка-226, самый тяжелый в мире грузовой вертолет Ми-26Т2. Также «Рособоронэкспорт» представит на статической выставке истребители МиГ-29 и Су-35, которые выпускает ОАК.

Самой ожидаемой частью программы считаются полеты мировых аэрокосмических лидеров – Airbus и Boeing. Французский производитель поднимет в воздух среднемагистральный самолет нового поколения А321 Neo и новейшего представителя дальнемагистрального семейства А350 – лайнер А350-1000. Оба самолета еще не поставляются авиакомпаниям.

Boeing покажет в полете свой новейший среднемагистральный лайнер В737 Мах 9. Это семейство – самый быстропродаваемый самолет в истории американской корпорации, в апреле В737 Мах 8 был поставлен стартовому эксплуатанту, авиакомпании Malindo Air, но на лайнеры В737 Мах уже получено 3700 заказов от 87 авиакомпаний.

Также Boeing и Airbus представят в статической и летной программе военные самолеты и вертолеты.

Что показывали в 2015 году в Ле-Бурже Boeing, Airbus и ОАК