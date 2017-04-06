Наукоемкие технологии

Джефф Безос вкладывает по $1 млрд в год в свое космическое предприятие

Удешевление запусков знаменует начало «золотого века» для предпринимателей в космосе, уверен основатель Amazon
В Blue Origin (на фото на конференции в Колорадо-Спрингс) считают ракеты многоразового использования технологией будущего; с этим согласен и гендиректор «Роскосмоса»
В Blue Origin (на фото на конференции в Колорадо-Спрингс) считают ракеты многоразового использования технологией будущего; с этим согласен и гендиректор «Роскосмоса»
Isaiah J. Downing / Reuters

Джефф Безос, основатель крупнейшего интернет-ритейлера Amazon и космической компании Blue Origin, надеется, что в 2018 г. последняя начнет осуществлять регулярные полеты для космических туристов. Об этом Безос объявил в среду репортерам, эффектно появившись в черной куртке и темных очках на фоне заснеженных Скалистых гор на международной космической конференции в Колорадо-Спрингс, сообщает The Wall Street Journal. «Я очень оптимистично оцениваю перспективы рынка космического туризма», - заявил Безос. Blue Origin будет организовывать для туристов 11-минутный суборбитальный полет с выходом на границу космического пространства. Проходить он будет в полностью автоматическом режиме.

Стоимость запуска аппаратов в космос, прежде всего благодаря использованию многоразовых ракет, резко упадет – в конечном итоге раз в 100, уверен Безос. В результате «вы будете жить в совершенно новом мире <…> который поможет открыть ворота новому поколению людей», желающих заняться бизнесом, связанным с космосом.

Чтобы приблизить это время, Безос не жалеет личных денег. Во время выступления бизнесмен, который в индексе миллиардеров мира Bloomberg занимает второе место с состоянием $78,4 млрд (данные на 6 апреля), впервые рассказал, какими суммами оперирует. «Я продаю акции Amazon примерно на $1 млрд в год и инвестирую их в Blue Origin», – сообщил предприниматель. За несколькими исключениями Безос не пользовался федеральным финансированием, воплощая свои космические мечты с помощью собственных средств, отмечает WSJ.

Конференция в Колорадо-Спрингс проходит через несколько дней после того, как компания SpaceX другого предпринимателя и фаната космоса, Илона Маска, впервые в истории вывела на орбиту спутник с использованием уже слетавшей в космос многоразовой первой ступени.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике