Джефф Безос вкладывает по $1 млрд в год в свое космическое предприятие

В Blue Origin (на фото на конференции в Колорадо-Спрингс) считают ракеты многоразового использования технологией будущего; с этим согласен и гендиректор «Роскосмоса»

Джефф Безос, основатель крупнейшего интернет-ритейлера Amazon и космической компании Blue Origin, надеется, что в 2018 г. последняя начнет осуществлять регулярные полеты для космических туристов. Об этом Безос объявил в среду репортерам, эффектно появившись в черной куртке и темных очках на фоне заснеженных Скалистых гор на международной космической конференции в Колорадо-Спрингс, сообщает The Wall Street Journal. «Я очень оптимистично оцениваю перспективы рынка космического туризма», - заявил Безос. Blue Origin будет организовывать для туристов 11-минутный суборбитальный полет с выходом на границу космического пространства. Проходить он будет в полностью автоматическом режиме.

Стоимость запуска аппаратов в космос, прежде всего благодаря использованию многоразовых ракет, резко упадет – в конечном итоге раз в 100, уверен Безос. В результате «вы будете жить в совершенно новом мире <…> который поможет открыть ворота новому поколению людей», желающих заняться бизнесом, связанным с космосом.

Чтобы приблизить это время, Безос не жалеет личных денег. Во время выступления бизнесмен, который в индексе миллиардеров мира Bloomberg занимает второе место с состоянием $78,4 млрд (данные на 6 апреля), впервые рассказал, какими суммами оперирует. «Я продаю акции Amazon примерно на $1 млрд в год и инвестирую их в Blue Origin», – сообщил предприниматель. За несколькими исключениями Безос не пользовался федеральным финансированием, воплощая свои космические мечты с помощью собственных средств, отмечает WSJ.

Конференция в Колорадо-Спрингс проходит через несколько дней после того, как компания SpaceX другого предпринимателя и фаната космоса, Илона Маска, впервые в истории вывела на орбиту спутник с использованием уже слетавшей в космос многоразовой первой ступени.