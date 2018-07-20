Статья опубликована в № 4613 от 20.07.2018 под заголовком: Алекперов погасит и выкупит
«Лукойл» погасит квазиказначейский пакет акций до конца года
Одновременно компания проведет обратный выкуп с открытого рынка. Это поможет ее капитализации, считают эксперты
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После сокращения уставного капитала доля акций, приходящихся на менеджмент «Лукойла», вырастет до 38,8%
Евгений Разумный / Ведомости
Менеджмент «Лукойла» определился, что делать с лежавшим почти девять лет на балансе компании квазиказначейским пакетом (16,6%, его стоимость на момент подготовки материала была 611 млрд руб.).
В четверг, 19 июля, «Лукойл» объявил о созыве 24 августа внеочередного собрания акционеров в заочной форме, в повестку которого внесен пункт: погасить 11,8% квазиказначейского пакета (436 млрд руб. исходя из текущих котировок). Оставшуюся часть – 4,8% (176,9 млрд руб.) – компания планирует использовать в программе вознаграждения менеджмента, дополнительно сообщил «Лукойл». Сейчас более половины голосующих акций нефтяной компании (50,8%) контролирует менеджмент.
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