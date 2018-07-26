«Сибур» готовится провести IPO

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Достроить «Запсибнефтехим» «Сибур» планирует в 2019 г. запсибнефтехим / сибур

«Сибур» проводит предварительное изучение рынка, результатом которого может стать первичное размещение акций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники в банковских кругах и подтвердили несколько собеседников «Ведомостей», знающих об этом. Размещение планируется на Московской и Лондонской биржах, сообщает источник Reuters, объем сделки может составить от $2 млрд до $3 млрд. В оценке своей стоимости, предлагаемой рынку, «Сибур» исходит из значений $20–26 млрд, говорит один из собеседников «Ведомостей», близкий к компании.

«Сделка может быть комбинированной, часть акций компания продаст через допэмиссию, часть поступит на рынок за счет снижения долей основных акционеров», – говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с обсуждаемыми условиями сделки. Пропорция между продаваемым в рынок новым выпуском акций и снижением доли акционеров будет зависеть только от аппетита инвесторов, отмечает он. Часть акций в случае размещения могут продать действующие акционеры «Сибура», в том числе основной владелец компании Леонид Михельсон, сообщало Reuters. Среди возможных организаторов IPO называются Газпромбанк и JPMorgan, сообщает РБК. Представитель Газпромбанка отказался от комментариев. Участие JPMorgan подтверждает один из собеседников «Ведомостей»: «Остальных собирают – будет большой синдикат»; представитель банка не ответил на запрос.