Промышленность
Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: «Сибур» мечтает о бирже

«Сибур» может провести IPO

В прошлом году компания оценивалась в $13 млрд, но к 2019 г. она должна подорожать

«Сибуру» [будет] правильно провести IPO после запуска «Запсибнефтехима», – заявил в кулуарах Петербургского экономического форума основной владелец компании Леонид Михельсон. «По финансовому состоянию и для комфортности инвесторов это правильно делать после запуска «Запсибнефтехима», – сказал бизнесмен. Представитель «Сибура» комментировать планы совладельца не стал.

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